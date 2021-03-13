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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محمد الباز: نعيش عصر الإحياء الكامل لمصر

السبت 13/مارس/2021 - 09:01 م
جريدة الدستور
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أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أننا نعيش عصر الإحياء الكامل لمصر، مشيرا إلى أن هناك توجه لإحياء وتجديد كل شبر على أرض مصر، بدليل قيام الدولة ببناء مدن جديدة، وتطوير أيضًا القاهرة التاريخية.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الحكومة تقوم طول الوقت بحوار مباشر مع الناس، منوها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحدث مع المواطنين في القاهرة التاريخية، وناقشهم حول الارتقاء بالحرف اليدوية، واسمتع إلى اقتراحاتهم حول التطوير.

وأضاف "الباز"، أن الحكومة تتحدث مع الناس وتتناقش معهم لأننا نعيش في دولة رشيدة وليست دولة غشيمة تفعل ما تريد، منوها أن نعيش عصر الإحياء الحقيقي للقاهرة التاريخية.



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