تضارب الروايات حول استهداف رتل عسكري تركي في إدلب

كشف المرصد السوري لحقوق الانسان، السبت، تضاربا في الروايات المتعلقة بالانفجار الذي شهدته مدينة إدلب صباح اليوم.ونقل المرصد تبنى تنظيم جهادي معروف بـ"سرية أنصار أبي بكر الصديق" التفجير، حيث قال إنه استهدف رتلا عسكريا تابعا لجيش النيتو التركي على الكورنيش الجنوبي الشرقي لمدينة إدلب، بعبوة ناسفة ثأرًا لقتلهم الطفل أحمد ياسر العبد قرب الحدود في قرية المدلوسة بريف سلقين الغربي.فيما قالت مصادر أخرى إن القوات التركية هي التي قامت بتفجير العبوة بعد اكتشافها، وفقا للمرصد.وكانت انفجرت عبوة ناسفة، صباح السبت، أثناء مرور رتل عسكري تابع للقوات التركي في شارع الكورنيش بالمدينة.فيما وثق المرصد السوري في الرابع من الشهر الجاري، استشهاد طفل برصاص حرس الحدود التركي "الجندرما"، أثناء تواجده أمام منزله في قرية المدلوسة بريف سلقين شمال غرب محافظة إدلب المقابلة للواء إسكندرون.