«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بإحدى شركات توزيع الأدوية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات توزيع الأدوية بالقليوبية، براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 10 مندوبين مبيعات، و10 تلي سيلز، من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل عالي.كما تحتاج الشركة، 15 محضرا، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، وأيضا 15 سائقا على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، ولديه رخصة مهنية درجة أولى، أو ثانية.ويشترط في المتقدم للوظائف السابقة، ألا يزيد عمره علي 30 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنتين.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0225290800، والتواصل مع المدير المسئول أحمد إسماعيل، أو التوجه لمقر الشركة في شبين القناطر، القليوبية.