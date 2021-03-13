الأرجنتين تُعلّق احتفالات ذكرى «ميركوسور» بسبب كورونا

علّقت الأرجنتين مراسم للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية "ميركوسور" التي كانت مقررة هذا الشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت وزارة الشؤون الخارجية.وكان من المقرر أن يشارك الرئيس ألبرتو فرنانديز ونظراؤه من البرازيل وباراجواي وأوروجواي وبوليفيا، ذلك الحدث، لكن المراسم ستجرى حاليا عبر الإنترنت، ومن المقرر إقامة الحفل بالحضور الشخصي في 26 مارس، وتم التغيير بسبب "الوضع الصحي الذي يؤثر على دول المنطقة"، وفقا لما ذكرته الوزارة في بيان.وتضررت عدة دول في المنطقة بشدة من الجائحة، وسجلت البرازيل عددا قياسيا من حالات الإصابة الجديدة والوفيات مؤخرا.