رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: زيادة الجرائم وارتفاع الطلب على أسلحة الصوت خلال "عام كورونا"

السبت 13/مارس/2021 - 08:55 م
كورونا
كورونا
ا ش ا
طباعة
ذكرت قناة (دويتشه فيله) أن ألمانيا شهدت ازديادًا في الجرائم ذات الدوافع السياسية في عام 2020، نصفها ذات دوافع يمينية متطرفة، كما ارتفع عدد تراخيص حمل أسلحة الصوت.

وأشارت القناة الألمانية إلى أن السلطات سجلت 44 ألفًا و34 جريمة ذات دوافع سياسية في عام 2020، بحسب أرقام أولية يمكن تعديلها لاحقًا،وأن المتطرفين اليمينيين مسؤولون عن حوالي نصف الجرائم، بينما تأتي الجرائم ذات الدوافع اليسارية في المرتبة الثانية بتسجيلها أقل من 11 ألف جريمة بقليل.

وبحسب البيانات، فإن ما يقرب من 1000 جريمة تندرج تحت فئة "الأيديولوجية الأجنبية"، والتي يمكن أن تشمل على سبيل المثال أيديولوجية حزب العمال الكردستاني المحظور، وسجلت السلطات نحو 460 جريمة على أنها ذات دوافع دينية، بينما لم تتمكن من تصنيف أكثر من 8200 جريمة أخرى،وعزت السلطات الزيادة إلى حد كبير إلى زيادة الجرائم التي لا يمكن تصنيفها بوضوح على نطاق أيديولوجي.

كما كانت هناك زيادة واضحة، في عددالجرائم التي يحفزها التطرف اليساري واليميني فيما ارتفع عدد الجرائم المعادية للسامية إلى 2322 جريمة، جميعها تقريبًا بدافع التطرف اليميني.

وقالت إرينه ميهاليك، خبيرة الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للخضر: إن هناك "خطرًا هائلًا من الطيف اليميني المتطرف.. ولنكون أكثر تحديدًا: من رجال اليمين المتطرفين، الذين يشكلون غالبية المشتبه بهم".

كما كشفت تقارير صحفية صدرت في ألمانيا اليوم حدوث ارتفاع جديد في عدد تراخيص حمل أسلحة الصوت في العام الماضي،وذكرت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية أنه استنادًا إلى استطلاع بين وزارات الداخلية في الولايات الألمانية، وصل عدد تراخيص حمل هذه الأسلحة العام الماضي إلى أكثر من 704 آلاف ترخيص بزيادة بمقدار نحو 40 ألف ترخيص أي ما يعادل 6% مقارنة بعام 2019.

وقال ديتمار شيلف، نائب رئيس النقابة: إن أفراد الشرطة مضطرون إلى أن يفترضوا في مثل هذه الحالات أن الأمر يتعلق بسلاح حقيقي.

يذكر أن هذا النوع من التراخيص يعد شرطًا لحمل مسدسات الصوت ومسدسات إطلاق المواد المهيجة للأعصاب ومسدسات الألعاب النارية في الأماكن العامة، ويمكن تخزين وشراء مثل هذه الأسلحة بدون الحاجة إلى هذه التراخيص.

يشار إلى أن عدد هذه التراخيص آخذ في الزيادة في ألمانيا منذ سنوات.. فيما حذرت نقابة الشرطة من صعوبة تمييز أسلحة الصوت، من الخارج، عن الأسلحة الحقيقية.

موضوعات متعلقة

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

سيارة تصدم نجل الداعية محمد حسان فى الشيخ زايد

الصور

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

الشرطة الأمريكية تؤكد تقدمها في قضية مقتل بريونا تايلور

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أيام زمان

كان يعمل بالزراعة.. حمدي غيث يتحدث عن شقيقه عبدالله

خطاب موقع من 4 نجوم.. حكاية استدعاء أباطرة هوليوود لرشدي أباظة

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

أشرف عويس: نشر «على جبل يشكر» هو حالة في حد ذاته

«أصناموفوبيا».. رواية لراسم الحديثي عن دار النخبة

بدء مناقشة «على جبل يشكر» للروائية رباب كساب (صور)

رباب كساب: بدأت في «علي جبل يشكر» 2014 وأخذت وقتًا في البحث