حقوقيون يردون على «بيان الادعاءات»: ملىء بالأكاذيب.. وكارهو مصر وراءه

داليا زيادة: افتراءات بهدف التشويه.. ومحمود بسيونى: قائم على تقارير مُسيّسة

أيمن نصرى: نحتاج لتشكيل «تحالف» لمواجهة هذه الهجمة المسعورة

«تنسيقية الأحزاب»: مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية أكبر رد على المغالطات

«الوطنية المتحدة»: تدخُّل فى الشئون الداخلية.. والبرلمان العربى: القضاء يحقق العدالة

استنكر حقوقيون البيان الصادر عن عدد من الدول فى مجلس حقوق الإنسان بشأن الملف الحقوقى داخل مصر، مشددين على أن كل ما ورد فيه كذب وافتراءات، واعتمد على تقارير مُسيّسة.وكشف الحقوقيون المصريون، فى حديثهم مع «الدستور»، عن أن هذا البيان تقف وراءه تحركات مكثفة من قبل المنظمات الحقوقية التابعة لجماعة «الإخوان» الإرهابية، بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية ذات التوجه السياسى، والمنظمات الحقوقية التى خرجت من مصر بعد ٣٠ يونيو.وصفت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، البيان بأنه جزء من هجوم ممنهج على مصر بغرض التشويه، متوقعة أن يكون هناك المزيد من هذا الهجوم والضغط الكبير بملف حقوق الإنسان المصرى خلال الفترة المقبلة.وقالت: «البيان محاولة للتأثير على الدور الإقليمى الكبير لمصر، وتهديد لعلاقاتها بدول كبرى، سواء فى داخل المنطقة أو الخارج، إلى جانب إعاقة مهمتها الكبرى المتمثلة فى الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة ومواصلة العمل على تنميتها».وشددت على أن كل ما ورد فى البيان ادعاءات وكذب وتأليف وافتراء، من أجل تشويه صورة مصر أمام العالم، والإيحاء بأن الدولة المصرية تنتهك حقوق الإنسان، وهو كلام منافٍ للواقع، خاصة فى ظل الإنجازات غير المسبوقة التى تشهدها مصر فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وفى ملفى الحريات وحقوق المرأة.وتساءلت: «ما سر هذا التربص بمصر؟.. ماذا يريدون منا؟.. هناك دول أخرى أولى بتسليط الضوء على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، لكن من الواضح أن هناك حملة منسقة لشن هجوم على مصر، خاصة مع تطور علاقاتها الخارجية وزيادة نفوذها الإقليمى والدولى خلال الفترة الأخيرة».واتفق معها فى الرأى محمود بسيونى، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، قائلًا إن حقوق الإنسان فى مصر شهدت تطورات إيجابية كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة فى ملف السجون والاحتجاز الذى أفردوا له الكثير فى البيان.وأوضح أنه «تم فتح السجون لزيارة البعثات الحقوقية من أجل متابعة أوضاع النزلاء، وسُمح لمؤسسات دولية وإفريقية بذلك، ومصر ليس بها معتقلون سياسيون، وكل من تحدثوا عن اعتقالهم ليسوا موجودين على أرض الواقع، واعتمدوا بشأنه على معلومات وتقارير مشبوهة، على الرغم من أن هؤلاء السجناء إما مُدانون فى إرهاب أو على ذمة قضية أخرى ومحبوسون احتياطيًا لمتابعة التحقيقات».وأضاف: «هذه الدول اعتمدت على تقارير مُسيّسة تصدر عن بعض المنظمات التى أدخلت قضية حقوق الإنسان إلى ساحة السياسة، وكلها تقارير لا تعبّر عن الوضع الحقيقى فى مصر، خاصة فى ظل التطور الإيجابى الكبير الذى يشهده البلد فى هذا الملف».وتابع: «هذا التطور يمكن رؤيته فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذى منح المجتمع المدنى الكثير من التسهيلات والتيسيرات للعمل بكل حرية، إلى جانب المشروعات التى تمت فى مجال حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، ما يؤكد أن ملف حقوق الإنسان فى مصر يسير بخطى ثابتة».ونبه إلى أن البيان لا يتفق مع آلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان الخاصة بالدول الأعضاء فى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتى قدمت لمصر إشادات فى بعض الملفات الحقوقية، إلى جانب توصيات تعمل أجهزة الدولة على تنفيذها حاليًا، مشيرًا إلى أن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية هى المسئولة عن وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومراجعة هذه التوصيات والعمل على تنفيذها.واختتم بأن «هذا البيان المشبوه هدفه الزخم الإعلامى، وليس له أى تأثير سياسى، ويعبّر عن رؤية مجتزأة لتلك الدول، التى تعمل مع منظمات تهدف إلى الضغط على الدولة المصرية لتحقيق مآرب أخرى».وصف أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى والأوروبى للحوار وحقوق الإنسان فى جنيف، البيان المشترك بأنه حلقة جديدة من حلقات الاستخدام السياسى للملف الحقوقى لخدمة وحماية مصالح بعض الدول فى الداخل والخارج، حتى لو كان ذلك على حساب المبادئ الحقيقية لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا.وقال «نصرى»: «استخدام الملف الحقوقى كأداة سياسية وورقة ضغط على الدولة المصرية هو أمر تعودنا عليه من قبل، فى فترات حكم الإدارات الأمريكية التى تنتمى للحزب الديمقراطى، فى ظل عدائها الشديد للقيادة السياسية بعد ٣٠ يونيو، وهو ما ظهر من قبل الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، الذى حاول استخدام ملفى حقوق الإنسان والأقباط للهجوم على الدولة المصرية، نتيجة للخلاف السياسى».وتوقع أن يزداد الهجوم على مصر وترتفع وتيرته خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتحركات مكثفة من المنظمات الحقوقية الإخوانية، التى بدأت بتكثيف تحركاتها داخل دوائر صنع القرار السياسى الأمريكى، بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية ذات التوجه السياسى، والمنظمات الحقوقية التى خرجت من مصر بعد ٣٠ يونيو، وعلى رأسها مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تحركات مماثلة داخل أروقة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتزامن مع عقد فعاليات دورته الـ٤٦، خلال الأيام القليلة الماضية، بهدف تشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولى.وأضاف: «توقعنا منذ فترة قريبة، من خلال تقارير صدرت عن المنتدى العربى والأوروبى للحوار وحقوق الإنسان فى جنيف، أن تشهد الدورة الـ٤٦ لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بداية هجوم شرس على الدولة المصرية، من قبل المنظمات الحقوقية ذات التوجه السياسى الكاره لمصر، بالتزامن مع هجوم أوروبى من خلال تقرير البرلمان الأوروبى عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر».وشدد على أن هذه التحركات الحقوقية والهجمة المسعورة ضد الدولة المصرية فى الفترة المقبلة تتطلب مواجهتها من قبل المجتمع الحقوقى المحلى، خاصة المجلس القومى لحقوق الإنسان، مع تشكيل تحالفات من منظمات محلية لمواجهة التحالفات الحقوقية الدولية، بالتنسيق مع لجنتى حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بمجلس النواب، وتفعيل دوريهما فى التواصل مع البرلمانات الغربية.قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنها تابعت ما صدر فى البيان المشترك من حكومات بعض الدول أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بخصوص حالة حقوق الإنسان فى مصر، معربة عن استهجانها طريقة تناول الأوضاع الداخلية لمصر وفقًا لمزاعم ومعلومات مرسلة.وقالت التنسيقية إنها تؤمن بالأساس بأن حقوق الإنسان منظومة متكاملة ومسألة لا يمكن غض الطرف عنها وأنها قد تتخطى الحدود الوطنية للدول، مرحبة بأى دعم حقيقى بهدف الارتقاء بالمنظومة الحقوقية. وأكدت أن قانون الإرهاب صدر فى ظل الحرب المقدسة التى تخوضها مصر ضد الجماعات الإرهابية، وأن إجراءات الإدراج على القوائم الإرهابية تتم وفقًا لضوابط قانونية وقضائية.وشددت على أن جهود مصر فى مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تأتى انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية المطلق بحقوق الإنسان، ومن تلك القاعدة تنطلق مشروعات الدولة نحو التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى بما يعزز حقوق الإنسان، «ولعل قانون تنظيم العمل الأهلى الجديد، الذى صدر من خلال حوار مجتمعى واسع، هو أحد نماذج الإرادة المصرية الجادة فى تقوية ودعم المجتمع الأهلى».وتابعت: «قضية حقوق الإنسان بناء تراكمى طويل ومستمر، يبدأ بالتمكين الاجتماعى والاقتصادى، وصولًا للتمكين السياسى وحرية التعبير القائمة على احترام حريات ومشاعر الآخرين».أكد محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، أن التدخل فى الشأن الداخلى المصرى، ومحاولات تسييس ملف حقوق الإنسان أمر مرفوض.وأضاف «عبدالنعيم» أن مصر تشهد حالة من النمو والتقدم فى جميع المجالات المختلفة، وهو أمر تكرهه الجماعة الإرهابية والمنظمات الخارجية التى تحاول أن تسيطر على مصر وتشوهها من خلال نشر تقارير مشبوهة تعتمد على معلومات مغلوطة مصدرها العناصر الإرهابية الموجودة خارج البلاد، منوهًا إلى أنه على مدار السنوات السابقة حاولت تلك الجماعات إصدار تقارير عديدة من أجل إثارة البلبلة والفوضى.وأشار إلى أن المنظمات الحقوقية تناست أوضاع حقوق الإنسان الحقيقية والمبادرة الرئاسية لتطوير القرى وتوفير سكن اجتماعى وخدمى والقضاء على العشوائيات، والمبادرات الصحية والمعالجة من الأمراض المزمنة، متابعًا: «جميعها تعد حقًا من حقوق الإنسان، ولكن اختزال الأمر فى مجال واحد وتعمد التشويه يثير الكثير من التساؤلات».وذكر أن مصر حظيت بدعم وتأييد وإشادات من ٩٧ دولة بمجلس حقوق الإنسان، على هامش المراجعة الدورية لمصر فى نوفمبر ٢٠١٩، والتى تجرى كل ٤ سنوات، بفضل جهود الحكومة المصرية فى ملف حقوق الإنسان وبرنامج الإصلاح الاقتصادى.فيما أكد البرلمان العربى أن هذا البيان يعتبر تدخلًا سافرًا وغير مقبول فى شئون مصر الداخلية، فضلًا عن ترويجه ادعاءات كاذبة ومرسلة لا تستند إلى أى حقائق أو دلائل، معربًا عن رفضه القاطع أى محاولات تستهدف التدخل فى الشأن المصرى، لا سيما أن مصر لديها مؤسسات حقوقية قضائية مستقلة توفر جميع الضمانات اللازمة لتحقيق المحاكمات العادلة فى جميع مراحلها، وتحترم القوانين والدستور، وتلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.وذكر أنه كان الأجدى بهذه الدول أن تتواصل مع هذه المؤسسات لاستجلاء الحقائق بشكل كامل، بدلًا من اعتمادها على تقارير تستند فى أساسها إلى مغالطات وأكاذيب واستنتاجات مُسيّسة، تهدف إلى الإساءة إلى الدولة المصرية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.وطالب البرلمان العربى هذه الدول بمراجعة موقفها والتأكيد على احترامها سيادة دولة كبرى مثل جمهورية مصر العربية، والتعامل بمسئولية ونزاهة مع قضايا حقوق الإنسان فى جميع الدول ووفق معايير موحدة، بدلًا من اعتمادها على ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين.وأكد البرلمان العربى تضامنه الكامل مع مصر حكومة وشعبًا فى مواجهة أى محاولات لاستهدافها أو المساس بسيادتها، ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لمنع التدخل فى شئونها الداخلية، مشددًا على محورية الدور المصرى فى المنطقة، والجهود المخلصة التى تقوم بها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمى والعالمى.