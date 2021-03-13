6 دول تدعو لعقد قمة للاتحاد الأوروبي لمناقشة التفاوتات في توزيع لقاحات كورونا

دعت النمسا والتشيك وسلوفينيا وبلغاريا ولاتفيا وكرواتيا اليوم، إلى عقد قمة لقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة "التفاوتات الكبيرة" في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وذكرت شبكة (دويتشه فيله) الألمانية أن ذلك جاء في رسالة بعث بها زعماء هذه الدول إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، محذرين من أن النظام الحالي سيؤدي إلى خلق "تفاوت شاسع" بين الدول الأعضاء بحلول الصيف.وقال زعماء هذه الدول في الرسالة: إن النظام الحالي من شأنه العمل على استمرار "خلق، وتفاقم، مظاهر التفاوت الشاسع بين الدول الأعضاء بحلول الصيف المقبل حيث ستصبح بعض الدول قادرة على تحقيق مناعة القطيع في غضون أسابيع قليلة فيما سيتخلف آخرون إلى حد بعيد".ووجه الزعماء رسالتهم إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، داعين إلى "إجراء نقاش بشأن هذه المسألة المهمة بين القادة في أقرب وقت ممكن".وكتب رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش على تويتر: أنّه "حتى تصبح معدلات التلقيح مرتفعة بما يكفي لكبح انتشار الفيروس يجب توزيع الإمدادات حقا بين الدول الأعضاء حسب عديد سكانها".وأكّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية تلقيه الرسالة وقال "نقوم بدراستها وسنرد في الوقت المناسب".