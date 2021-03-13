الكتب الخادعة.. «التاريخ الإسلامى»: عملية تصنيع «تاريخ موازٍ» لخدمة «الإرهابية»

يشوّه الحضارة المصرية.. وينادى بـ«بيعة أمير الجماعة» وانعزال المسلم عن مجتمعه

يهاجم مفهوم «الوطن».. يصف رموز مصر بـ«العملاء».. ويبرر اغتيال السادات

تواصل «الدستور»، فى هذه الحلقة، حملتها لكشف الكتب الخادعة لـ«الإخوان»، التى بدأت باستعراض مجموعة من المؤلفات المتداولة فى السوق وهى بالأساس تروّج للجماعة الإرهابية بشكل غير مباشر، ثم تناولت الحلقة التالية كتاب «فقه السنة» للقيادى الإخوانى السيد سابق، وذلك بالتعاون مع هانى عمارة، الباحث فى شئون الإسلام السياسى المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية.وتتناول السطور التالية كتاب «التاريخ الإسلامى» لمؤلفه محمود شاكر، وهو يتكون من ٢٢ مجلدًا، ويتوافر فى عدد من المكتبات ومع بائعى الكتب، ويعد واحدًا من أخطر الكتب التى تروّج لأفكار الجماعة الإرهابية وآرائها المتطرفة وسط قراء التاريخ.قال هانى عمارة إن كتاب «التاريخ الإسلامى» يعد أحد الكتب التى تروى التاريخ من وجهة نظر تيار الجماعة المتطرفة، التى اعتادت أن تنصح أعضاءها بقراءته، خاصة أن لغته حديثة وبسيطة ويخدم أفكار الجماعة وتوجهاتها.وأضاف: «السبب الأهم لشهرة هذا الكتاب هو اعتقاد البعض أن مؤلفه هو الأديب المصرى محمود شاكر، وهو الخلط الذى تستغله الجماعة للترويج لأفكارها، اعتمادًا على جهل كثيرين بأن الكاتب هو إخوانى، سورى الجنسية، سافر إلى المملكة العربية السعودية وأقام بها وقت هروب الإخوان من حكم الرئيس السورى السابق حافظ الأسد».وذكر «عمارة» أن الكتاب يعد نموذجًا ممتازًا لجهود الجماعة الإرهابية والتنظيمات الإسلامية فى اختلاق «التاريخ الموازى»، الذى يعيد صياغة الأحداث من وجهة نظرهم فقط، ويتحدث عن فكرة المؤامرة ضدهم.وأشار إلى أن مقدمة الكتاب تتجاوز عن منطق التأريخ المعتاد، وتعتمد تعريفًا للأمة المسلمة وتردد تقسيمات الإسلاميين حول دار الإسلام ودار الكفر، وتنادى بإلزام المسلمين بتوصيل «الدعوة» إلى جميع البشر، وهو ما يخالف المنطلقات الطبيعية لكتابة المؤلفات التاريخية.ولفت إلى أن الأقسام الخاصة بالتاريخ القديم تهاجم الحضارة المصرية بقسوة تتجاوز المنطق، وتُصدِّر صورة بأن الأهرامات المصرية ليست علامة على التحضر والرقى بل نموذج للظلم والطغيان، كما يرى ملوك مصر القديمة باعتبارهم مجرد «فراعنة طغاة»، وهى أقوال لا يرددها إلا المتآمرون على الحضارة المصرية لخدمة أغراض مشبوهة.وقال: «يعتمد الكتاب عداء الإخوان لمفهوم الوطنية المصرية، ويحاولون فى سطوره تسفيه هذا التاريخ العظيم والتقليل من احترام المصريين له، ويحاولون إظهار الحضارة المصرية المؤمنة باعتبارها حضارة وثنية، فى محاولة للقضاء على الحس الوطنى».وواصل: «عداء الحضارة المصرية أكده مؤلف الكتاب فى الصفحة رقم ٦٦ فى الجزء الخاص بالتاريخ المصرى القديم، وكتب: (أجبر الفراعنة الأوائل الشعب على بناء الأهرامات لهم، فخلدوا بذلك ذكرهم، وسجلوا طغيانهم، ولا تزال الأهرامات شاهدة على الظلم آنذاك، والبناء يلعن من أشاده على ظهور أبناء الشعب وجماجم الرجال)».وتابع: «يقول الكاتب أيضًا عن الأهرامات: (بناء قام على ظلم لا يسمى حضارة، لأنه لم يشعر أحد آنذاك بسعادة، وإذا لم يشعر الناس بالسعادة والطمأنينة، فليس هناك من حضارة مهما بقى من آثار ومهما بقى من عمران)».وفى القسم الخاص بالتاريخ الإسلامى، حوّل مؤلف الكتاب- وفقًا للباحث هانى عمارة- سيرة النبى إلى منهج حركى وتنظيمى، واستخدم فى روايته مصطلحات إخوانية معروفة مثل «العمل الإسلامى» و«العناصر النشطة»، وبهذه المصطلحات بدأ فى إعطاء دروس تنظيمية لعناصر الجماعة، وخرج عن التاريخ والسيرة ليروّج لمقولة إن «المسلم عليه أن يبحث عن جماعة ينتسب إليها».ولفت «عمارة» إلى أن الكاتب اعتمد، فى الصفحة رقم ٧٠ من جزء «السيرة»، آراء التنظيمات الإسلامية حول الولاء لمن يعتبرونه «أمير الجماعة»، وكتب: «لا يجوز أن يوجد إلا أمير واحد للمسلمين، فإن نازعه أحد وجب قتاله»، وأضاف فى الفقرة التالية: «ولما لم توجد اليوم دار للإسلام يطبق فيها شرع الله، فأمير الجماعة هو بمثابة الخليفة، طاعته واجبة، والبيعة له حتمية».وأكد أن بعض أجزاء الكتاب تحاول الترويج لأفكار الجماعات التكفيرية حول البيعة لأمرائها، وتوجب على كل مسلم أن يبايع «أميرًا» ما، بالإضافة إلى الانفصال عن مجتمعه ومحيطه.وعن هذه النقطة قال: «يروّج محمود شاكر فى كتابه لأفكار سيد قطب، ويقول فى الصفحة الـ٧٢ من جزء (السيرة) عن اعتزال المجتمعات: (المفاصلة مفاصلة شعورية لا مفاصلة انعزالية)، ويكمل: (إذا كانت المفاصلة انعزالية لا يمكن للمرء أن يقوم بالدعوة الإسلامية أصلًا)».ولفت الباحث إلى أن هذه العبارات تنقل بوضوح أفكار سيد قطب عن «العزلة الشعورية»، التى يرى وجوبها على كل مسلم حتى ينعزل عن مجتمعه، وإن اضطر للاندماج معهم فإنه يندمج من مطلق حفاظه على أفكار الجماعة والولاء لها.فى الأقسام الخاصة بالتاريخ الحديث، روّج الإخوانى محمود شاكر لأفكار الجماعة الإرهابية ومفاهيمها حول «الحكم الإسلامى»، وأفرد فصولًا خاصة لموضوعات «الأمة» و«الخلافة» و«أهل الذمة» و«الدعوة» و«الجهاد» و«مهمة المسلم».وقال الباحث هانى عمارة إن الجزء التاسع من الكتاب يعد الأخطر من بين أجزائه، لكونه يفصل بين التاريخ القديم والحديث، ويؤسس لمنهج الإخوان فى تأويل التاريخ وصناعة «التاريخ الموازى» الذى يخدم مصالح وأفكار الجماعة.وأوضح: «فى الصفحة رقم ٢٦ من هذا الجزء، قال الكاتب: (لا ترتبط الأمة ببقعة من الأرض معينة، وإنما ساحة عمل الأمة المسلمة كلها، فحيثما تمكنت من إقامة حكم الله فذلك مقرها الأول ونقطة انبعاثها، وبعد ذلك تتوسع دائرتها منه بالدعوة، ونشر الفكرة والجهاد حتى تشمل الأرض جميعها)».وأضاف: «كتب شاكر أيضًا: (ما دامت الفكرة لا تعم الأرض كلها ولا تحكم العالم كافة بما أنزل الله فمهمة الأمة باقية، وعليها واجب كبير، وهو الجهاد فى سبيل الله حتى تتمكن من تطبيق منهج الله فى الأرض قاطبة)».وذكر «عمارة» أن مؤلف الكاتب يرسخ أفكار الجماعة حول عدم الانتماء لأى وطن، مع إلزام أى مسلم بمفاهيم الجماعة حول «الدعوة» و«الجهاد» و«تطبيق الشريعة» فى الأرض كلها. وأكد أن هذا الجزء من الكتاب يمثل تمهيدًا فكريًا لكل ما يليه، ويبرر صراعات جماعة «الإخوان» وإرهابها، وعداءها غير المبرر مع كثير من الشخصيات والتيارات الفكرية، بعدما يتشبع القارئ من الأفكار الإخوانية.وحول رواية الكتاب لتاريخ مصر الحديث، قال إن مؤلف الكتاب يحوّل تاريخ مصر إلى صراع بين الحركة الإسلامية، ممثلة فى قيادات الجماعة مثل حسن البنا وسيد قطب، ومن يعتبرهم الأعداء والماسونيين والصهاينة، وهم كل الأفكار والتيارات الأخرى، بالإضافة إلى شخصيات تاريخية مهمة، من أمثال طه حسين وسلامة موسى، يعتبرهم «عملاء» يحاربون الحركة الإسلامية.وقال «عمارة»: «فى الصفحتين رقمى ١١١ و١١٢، يدافع الكاتب عن الإخوان فى حادثة المنشية، التى حاولت فيها الجماعة اغتيال الرئيس المصرى الراحل جمال عبدالناصر، ويسخر من رواية الدولة للأحداث، ويكتب: (ورغم أن المسرحية واضحة، إلا أنها أخذت حقيقة، فالإخوان المسلمون لا يمكن أن يرسلوا فردًا واحدًا لمثل هذه المهمة)».وأضاف: «فى الصفحة رقم ١١٢، يقول الكاتب: (يا سبحان الله، ألم يؤخذ المسدس من الجانى؟ ألم يُسأل عنه؟ لماذا السير على الأقدام؟ ألم يخش أن يسأله أحد؟ أمور مضحكة، ورغم ذلك جعلوها حقيقة)».وأكد «عمارة» أن الجزء الخاص بالتاريخ الحديث يهاجم رؤساء مصر بعنف شديد، حتى إن محمود شاكر يقول فى الصفحة رقم ١٥٥ من كتابه: «بعد انكشاف عبدالناصر أمام المعسكر الشرقى كان لا بد من التخلص منه وتلميع شخص آخر يركع لدولة إسرائيل، لذلك جاء أنور السادات».وتابع: «فى الصفحة رقم ١٩١ كتب شاكر عن السادات: (لقد قام باعتقالات واسعة فى شهر ذى القعدة من عام ١٤٠١ هجرية، وقد شملت ما يزيد على ١٢٣٥ شخصًا، وتحتل العناصر الإسلامية الطليعة فيها، مما أثار النقمة، وأخذت النفوس تتوثب، وكانت الخيانة التى قام بها فى زيارته للقدس، واشتداده على العناصر الإسلامية، ومحاولة النيل منها فى كل مناسبة، واستهتاره بأمر الدين رغم محاولة إظهاره، وتبذيره لأموال المسلمين، وتصرف زوجه جيهان، كلها عوامل دعت إلى اغتياله)».وعلق «عمارة» على هذه الفقرات بقوله: «شاكر فى سطور كتابه يبرر اغتيال السادات، ويصفه بالخائن، فيما يدافع عن الإرهابى سيد قطب ويشيد بكتابه (معالم فى الطريق)، ويرى أن قضيته ملفقة ومجرد مؤامرة للتخلص منه، وعلى ذلك يسير الكتاب فى معظم سطوره».