إنشاء مركز دولي لحوار الأديان والثقافات بـ«الأعلى للشئون الإسلامية»

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنشاء مركز دولي لحوار الأديان والثقافات بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في القاهرة، بناءً على رغبة وطلب وفود وأعضاء مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الـ31 بعنوان: "حوار الأديان والثقافات" الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت، في أحد الفنادق.وأكد أنه سيتم التنسيق لاحقًا مع وزارة الخارجية للتنسيق مع نظيراتها بمختلف دول العالم بشن عضوية هذا المركز.