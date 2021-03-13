تسجيل 451 إصابة وحالتي وفاة بكورونا في 24 ساعة بالمغرب

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم، 451 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 488 ألفا و632 حالة.وأفادت الوزارة في بيان، اليوم، بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 11 ألفا و923 فحصا بلغ 5 ملايين و304 آلاف و996 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتَي وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 8 آلاف و718، كما تم تسجيل 519 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 475 ألفا و457.