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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مركز دراسات يرصد تعرض المنطقة لـ83 عملية إرهابية في فبراير

السبت 13/مارس/2021 - 08:51 م
عملية إرهابية
عملية إرهابية
محمد عمر
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رصد المركز الوطني للدراسات 83 هجمية إرهابية بالدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط فقط خلال شهر فبراير الماضي، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهودا قوية على المستوى المحلي والإقليمي لمحاربة الإرهاب.

وأوضح المركز في العدد الثاني من مؤشر الإرهاب الشهري للشرق الأوسط والمنطقة العربية، أنه رصد وقوع نحو 83 هجمة إرهابية في فبراير الماضي بالمنطقة مقابل 110 هجمة رصدها المركز خلال الشهر الماضي، بعد استبعاد كافة العمليات القتالية التي نفذتها التنظيمات الإرهابية داخل دول المنطقة محل الرصد.

وأشار المركز إلى أنه رصد وقوع نحو 66 عملية إرهابية في نطاق دول المنطقة التي تشهد صراعات وعدم استقرار سياسي؛ وحدوث 17 عملية في الدول التي يصفها التقرير بالمستقرة، كما ألمح المركز في التقرير إلى أن أغلب العمليات التي جرى تنفيذها خلال الفترة انحسرت بين نمطين محددين هما التفجيرات التي تكررت نحو 46 مرة والهجمات المسلحة التي تكررت نحو 25 مرة.

وأظهر التوزيع الجغرافي للعمليات الإرهابية حسب المؤشر الشهري أن العمليات الإرهابية وقعت في نطاق 12 دولة من بين 29 دولة هي إجمالي الدول التي يقوم المؤشر بمتابعتها، بينها 6 دول صراعية و6 دول مستقرة.

وحلت أفغانستان على رأس قائمة الدول الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية، وذلك بعدما تعرضت إلى 28 عملية، بينما حلت الصومال في المركز الثاني بنحو 17 عملية، وباكستان في المركز الثالث بــ 10 عمليات، والعراق في المركز الرابع بــ 8 عمليات، ثم سوريا في المركز الخامس بــ 6 عمليات.

وأشارالمركز الوطني للدارسات إلى وقوف محددات بعينها خلف العمليات التي شاهدتها المنطقة خلال شهر فبراير؛ أبرزها استمرار تعقيدات المشهد السياسي الداخلي والصراعات في بعض الدول كأفغانستان والصومال واليمن، وكذلك رغبة بعض التنظيمات الإرهابية في فرض أفكارها بالقوة كما هو الحال في باكستان والعراق التي شهدت سلسلة من الهجمات التي نفذتها جماعة "أهل المعروف"، فضلًا عن بعض الدوافع الثأرية لبعض التنظيمات وعلى رأسها جماعة الحوثيين التي عمدت لإستهداف العمق السعودي.

وأوضح مؤشر الإرهاب أن بعض الأطراف الإقليمية والدولية بذلت جهودا قوية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف بالمنطقة؛ وفي المقدمة من الجهود المصرية الرامية لتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب والتي تبلورت خلال الشهر ذاته في افتتاح مقر المنتدي العربي الاستخباري.

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