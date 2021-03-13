قنوات عرض مسلسل «كوفيد 25» في رمضان 2021

ينتظر جمهور الفنان يوسف الشريف عرض مسلسه الدرامي الجديد الذي يحمل اسم "كوفيد 25" المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.ومن المقرر أن يعرض (كوفيد 25) على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان المقبل، حيث من المفترض عرض العمل على قناة أون الفضائيةعلى غرار مسلسل يوسف الشريف الأخير "النهاية" الذي عرض في الماراثون الرمضاني المقبل.يشارك في المسلسل الرمضاني عدد كبير من النجوم بجانب يوسف شريف وهم آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، وعدد من نجوم الشرف والمسلسل تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلالالمسلسل تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة من التشويق والإثارة، حيث يتناول العديد من الأحداث التي حدثت حتى عام 2025 وتجدد فيروس كورونا ومقاومة البشر له.كان يوسف الشريف قد حقق نجاحًا كبيرًا العام الماضي في "النهاية" وهو مسلسل درامى خيال علمى ومن إخراج ياسر سامى، وتأليف عمرو سمير عاطف، ويلعب دور البطولة فيه يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعى، ومحمد لطفى.