«التعاون الدولي»: تحقيق 6 أهداف من خطة التنمية المستدامة بسيناء

أكدت وزارة التعاون الدولي، دعمها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لسيناء، لافتة إلى أن خطة التنمية المستدامة الناجحة تتطلب بناء الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها قامت بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مشروع محطة تحلية المياه بتمويل المشروعات التنموية الجارية حاليًا في شمال سيناء، مثل مشروع محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد، ومشروع إقامة نظام لتصريف المياه في بحر البقر.كما طورت الوزارة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي لري منطقة المحسمة بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، وبالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الموارد المائية والري، مع مساهمة شركات القطاع الخاص في التنفيذ.وتمكنت الوزارة من تحقيق عدة أهداف للتنمية المستدامة من خلال تلك المشروعات: فالهدف الأول هو القضاء على الفقر من خلال تخفيض نسبة انتشار الفقر بكافة أنواعه بمعدل 50% بين كافة فئات المواطنين.وتحقيق الهدف الثاني وهو القضاء التام على الجوع من زيادة حجم الإنتاج لكل وحدة عمل حسب فئات المشروعات بالإضافة إلى تحقيق الهدف الخامس وهو المساواة بين الجنسين وتم ذلك من زيادة نسبة النساء بين المالكين أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية حسب نوع الحيازة.وتحقيق الهدف السادس: المياه النظيفة والصرف الصحي، فضلًا عن الهدف الثامن: وهو العمل اللائق والنمو الاقتصادي من خلال انخفاض نسبة العمالة غير الرسمية إلى إجمالي العمالة غير الزراعية حسب الجنس، وتحقيق الهدف السابع عشر: وهو الشراكات من أجل الأهداف من خلال زيادة عدد الاتفاقيات وبرامج التعاون العلمي والتكنولوجيا.