وزير داخلية الأردن يدير «الصحة» بعد حادث مستشفى السلط

كلفت الحكومة الأردنية اليوم، وزير الداخلية سمير المبيضين بإدارة وزارة الصحة بعد إقالة وزيرها عقب حادث مستشفى السلط.وعلق رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، السبت، على حادث مستشفى السلط، مطالبا بضرورة فتح تحقيق قضائي في الواقعة.وقال رئيس الوزراء الأردني في مؤتمر صحفي حول قضية «مستشفى السلط»: «أشعر بالخجل حيال ما حدث اليوم»، لافتا إلى أن ملك الأردن أكد أن ما حدث خطأ جسيم غير مبرر وغير مقبول.وتابع: «ما يتملكنا هو شعور بالخجل وشعور بالتقصير بسبب ما حدث في مستشفى السلط»، مشددا على أن ما حدث تتحمل الحكومة مسؤوليته كاملة.واتخذ قرار بإيقاف مدير صحة البتراء وإقالة وزير الصحة ومدير مستشفى السلط على ضوء حادث اليوم.