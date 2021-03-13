المشاركون في «حوار الأديان والثقافات» يشيدون بالتنظيم المبهر للمؤتمر

أشاد جميع المشاركين بالتنظيم المبهر لمؤتمر حوار الأديان والثقافات، بداية من الاستقبال إلى فرق العمل، إلى تحديد مكان جلوس كل شخص من الحضور والترتيب البروتوكولي للمتحدثين وللجلوس، والالتزام بإجراءات التباعد.كما أشادوا بالطبع بموضوع مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الحادي والثلاثين بعنوان: "حوار الأديان والثقافات"، وبقدرة الدولة المصرية على تنظيم الفعاليات الكبرى بصورة مبهرة.