حبس 3 متهمين بسرقة حديد تسليح من مخزن شركة بالجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3 موظفين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة كمية من حديد التسلح من مخزن تابع لجهة عملهم فى الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تورط 3 موظفين باختلاس كميات كبيرة من حديد التسليح، من مخزن تابع لجهة عملهم، وبيع الكميات المستولى عليها لأحد عملائهم.وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.