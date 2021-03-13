السيطرة على حريق شقة سكنية بالعجوزة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في إخماد حريق اندلع فى شقة سكنية فى شارع جامعة الدول بمنطقة العجوزة دون وقوع أى إصابات.وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق شقة سكنية بمنطقة العجوزة، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.