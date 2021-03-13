النائب الأول للبرلمان العربي: الأمة العربية سباقة في التعايش السلمي وقبول الآخر قبل المنظمات الدولية

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على دوره العظيم، في دعم الاستقرار والتنمية ورعايته لمؤتمر "حوار الأديان والثقافات".كما رحب النائب الأول لرئيس البرلمان العربي بالدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على حسن اختيارة لموضوع هذا المؤتمر في دورته الحادية والثلاثون، فما يموج به العالم الآن من اختلافات في الرؤى يجعل من الحوار ضرورة مهمة وملحة.وقال: "فلقد سامت البشرية حربا أهلكت النسل والحرب ولم يعد أمام شعوب العالم وقادتهم سوى الحوار سبيلا لمنع الصدام المزعوم بين الثقافات والحضارات وليكن الحوار هو مفتاح التعايش السلمي من خلال جلسات المؤتمر".وأضاف في كلمته خلال مؤتمر حوار الأديان والثقافات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تقيمه وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، "إننا وبحضور هذا الجمع المميز نريد أن نصل لحلول لما يحدث في العالم انطلاقا من أرض مصر، للحديث حول التعايش السلمي دون ضغوط أو خطوط حمراء"، لافتا إلى أن الأمة العربية كانت سباقة في التعايش السلمي وتقبل الاخر قبل قيام المنظمات الدولي.جاء ذلك خلال الجلسه الثالثة للمؤتمر الحادي والثلاثين تحت عنوان حوار الأديان والثقافات حيث ترأس الجلسة النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، ويتحدث فيها الدكتور خالد خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالبحرين، الشيخ ناوير حاج تاجونولي المفتي الاعلي ورئيس الادارة الدينيه لمسلمي كازخستان، الشيخ ضمير محي الدينوف نائب رئيس الادارة الدينية لمسلمي روسيا ، الشيخ الهادي موسي سالم شيخ محافظة دار السلام بتنزانيا، وعبد الله براك كوت امين المجلس الاسلامي بجنوب السودان.