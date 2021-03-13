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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

السبت 13/مارس/2021 - 09:17 م
صيانة أعمدة الإنارة
صيانة أعمدة الإنارة
حسام فهمي
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، اليوم السبت، أعمال صيانة لأعمدة الإنارة بالبصارطة، وتم عمل إحلال وتركيب كشافات موفرة وذلك بحضور ا. هناء الصياد.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور منال عوض، محافظ دمياط، وتوجيهات المحاسب حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط واشراف ا. روضه منير نائب رئيس مجلس المدينه لشئون القرى.

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