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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إحباط جريمة ختان لطفلة في المنيا

السبت 13/مارس/2021 - 08:35 م
ختان
ختان
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أدانت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة عزم أحد الأشخاص بإحدى قري مركز المنيا بمحافظة المنيا على إجراء عملية تشويه للأعضاء التناسلية لطفلته بعيادة طبيبة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 16000 استقبل أمس بلاغا حمل رقم ٢٣١٨٢ من أحد المواطنين طلب سرية بياناته بعزم أحد الأشخاص بإحدى قري محافظة المنيا علي إجراء عملية تشويه للأعضاء التناسلية لطفلته بعيادة طبيبة بمركز المنيا.

وعلى الفور وجهت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى سرعة إنقاذ الطفلة واتخاذ التدابير التي من شأنها حمايتها من هذه الجريمة التي لا تمت للدين أو الطب بأي صلة، ومن جانبها كلفت أمين عام المجلس الإدارة العامة لنجدة الطفل بتوجيه أخصائي اجتماعي بإحدى الجمعيات الشريكة بالمحافظة للتحري عن الواقعة والتحقق منها، لافتة إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة المنيا حمل رقم ١٩٠١ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز المنيا وتم استدعاء والد الطفلة والذي قد أنكر الواقعة، وتم عرضه علي نيابة مركز المنيا.

وقالت "السنباطي" إنه بعد عقد جلسة إرشاد وتوجيه للأسرة وقع والد الطفلة علي إقرار وتعهد بعدم إجراء هذه الجريمة بحق طفلته، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ متابعة دورية من قبل اللجنة الفرعية للطفولة بمركز المنيا والجمعية الشريكة لضمان سلامة الطفلة وعدم إجراء هذه الجريمة في وقت لاحق.

وشددت السنباطي على الوقوف بكل حزم ضد هذه الوقائع التي تشكل جرم وجرح غائر في نفوس فتياتنا وأننا لن نسمح بمرور تلك الانتهاكات بحق فتيات بعمر الزهور، مؤكدة عزم اللجنة الوطنية لإنهاء والقضاء التام على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، مناشدة جموع المواطنين بالتواصل معنا عبر آليات الإبلاغ عن تلك الشكاوى من خلال الخط الساخن 16000 خط نجدة الطفل، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماع.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة عن بالغ أسفها وإستنكارها لإستمرار ممارسة مثل هذه العادات الضارة ببناتنا، وهذه الجريمة البشعة التى كانت ستتعرض لها هذه الطفلة والأثر النفسى السىء الذى كانت ستمر به معربة عن خالص إمتننانها وشكرها لمن تقدم بهذا البلاغ وبادر بإنقاذ الطفلة من هذه الجريمة البشعة، متسائلة لماذا تُصر بعض الأسر على إستمرار تعريض بناتهن لهذه الجريمة البشعة التى قد تصل فى كثير من الأحيان إلى الموت؟

وناشدت رئيسة المجلس البرلمان المصرى العظيم بسرعة إقرار مشروع القانون الذى يقضى بتغليظ العقوبات لكل من يجرى أو ينادى أو يشجع على إجراء هذه الجريمة فى أقرب وقت لحماية بنات مصر.

وشددت على أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون فى أى حق من حقوق فتيات مصر، وسوف تواصل جهودها للتوعية بإخطار هذه الجريمة بجميع قرى ونجوع مصر، وللقضاء على تطبيب الختان.

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