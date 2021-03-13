رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصور الثقافة تواصل احتفالها بعيد الأم ويوم المرأة العالمي

السبت 13/مارس/2021 - 08:33 م
قصور الثقافة
قصور الثقافة
ايهاب مصطفى
طباعة
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالها بعيد الأم ويوم المرأة العالمي بالمواقع الثقافية بالغربية، حيث تم تقديم عدد الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية للاحتفال بعيد الأم، ويوم المرأة العالمي، وذلك من خلال مناقشة العديد من القضايا التي تهم المرأة المصرية، ودراسة التحديات التي تواجهها، واستعراض صعود منحنى الاهتمام بها خلال الأعوام القليلة الماضية.

قالت الدكتورة علياء رمضان، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة طنطا، خلال حديثها بندوة دار الكتب: "في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتمكين المرأة، والارتقاء بدورها في شتى المجالات لتتبوأ مكانتها التي تستحقها في المجتمع، وإعلاء قيم المساواة التي رسخها الدستور، تعاظمت الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر نحو إقرار مبدأ المواطنة وحقوق المرأة بصدور دستور مصر 2014، والذي تضمن 21 مادة أنصفت المرأة المصرية، وأهمها المادة "رقم 11" والتي تضمن أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور".

كما شهد قصر ثقافة الطفل بطنطا مشاركة موسعة من جانب العديد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في ورشة فنية لعمل لوحات وكروت معايدة بمناسبة عيد الأم، حيث قدم الأطفال مجموعة كبيرة من الرسومات الفنية التي عبرت عن دور الأم في الأسرة والمجتمع، وهو ما شهده بيت ثقافة كفر الزيات الذي استقبل العديد من الأطفال اللذين تسابقوا في تصميم كروت معايدة، لتهنئة أمهات مصر بعيدهم، كما استعرض بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي أهم النماذج النسائية في مصر والعالم اللاتي استطعن التأثير في مجتمعاتهن، ونجحن في تقديم أعمال كبيرة لبلادهن.

وأكد بيت ثقافة الفريق الشاذلي أن تاريخ البشرية شاهد على عظمة الكثير من السيدات منهم السيدة خديجة، والسيدة مريم العذراء، وملكة مصر كليوباترا، والعالمة ماري كوري، التي استطاعت الفوز بجائزة نوبل مرتين، وذلك عن أبحاثها المتطورة لعلاج مرض السرطان بالإشعاع، وتطوير استخدام الأشعة السينية في الجراحة.

موضوعات متعلقة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

هل الآثار الجانبية للقاح كورونا تسبب الوفاة؟ «الأعلى للمستشفيات الجامعية» يجيب

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

الصور

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

الشرطة الأمريكية تؤكد تقدمها في قضية مقتل بريونا تايلور

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أيام زمان

كان يعمل بالزراعة.. حمدي غيث يتحدث عن شقيقه عبدالله

خطاب موقع من 4 نجوم.. حكاية استدعاء أباطرة هوليوود لرشدي أباظة

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

لحظة من لحظات المكاشفة

دم العنزة

ملهمة الشاعر

أبجدية أخرى للماء