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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تهدد بفرض عقوبات على معرقلي حكومة ليبيا الجديدة

السبت 13/مارس/2021 - 09:20 م
حكومة ليبيا الجديدة
حكومة ليبيا الجديدة
محمد عمر
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جددت الولايات المتحدة، السبت ضرورة انسحاب الدول الأجنبية التي ترسل المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا، مهددة بفرض عقوبات على منتهكي العملية السياسية بليبيا.

وتقدم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان اليوم بالتهنئة بالنيابة عن الرئيس جو بايدن للشعب الليبي على تأليف حكومة وحدة وطنية تقود ليبيا نحو الانتخابات في ديسمبر المقبل، مشددا على أن الليبيين يستحقون أن يختاروا قادتهم عبر عملية ديمقراطية، ويستعيدوا سيادتهم بعيدا عن التدخل الأجنبي.

وقال سوليفان إن الولايات المتحدة ستعزّز المساءلة لأي طرف يسعى لتقويض خارطة الطريق الانتخابية التي وضعها الليبيون، مشيرا إلى فشل منطق التصعيد العسكري الفارغ.

وأكد المسئول الأمريكي أن الفرصة الآن سانحةٌ لليبيين لحل خلافاتهم سلميا والمشاركة في حقبة جديدة من القانون والنظام.

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