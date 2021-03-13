افتتاح ملتقى المرأة الحدودية بأسوان: مصر دولة تحترم تاريخها

أطلق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الملتقى التاسع لثقافة المرأة بعنوان "ثقافة وفنون المرأة الحدودية" المقام في الفترة من ١٢ إلى ١٨ مارس الجاري بمحافظة أسوان "ضمن مشروع أهل مصر"، حيث قاما بافتتاح معرض المنتجات البيئية والمشغولات اليدوية وتفقد المعروضات، تلى ذلك بدء الفعاليات على مسرح قاعة عروس النيل بالقرآن الكريم.وأكد عطية، في كلمته أهمية تنظيم هذا الملتقى الذي يواكب الاحتفال بيوم المرأة العالمي المقام تحت شعار "النساء ودورهن القيادي.. تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم يسوده جائحة كورونا"، تقديرًا لدور المرأة في التصدي للجائحة والتعافي منها، لاسيما أن المرأة في طليعة المعركة وتعمل في الخطوط الأمامية بالقطاعين الصحي والاجتماعي.وأشاد المحافظ بجهود وزارة الثقافة وحرصها على عقد الملتقى على أرض أسوان على الرغم من تحديات جائحة كورونا، بجانب ما يتم تقديمه من دعم متواصل ولا محدود من أجل إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية الأخرى التي تهدف لدمج الثقافات والفنون والتراث بين أبناء مصر في كل مكان، باعتبار أن الثقافة والفن هما أهم جسور التواصل والتقارب بين المواطنين والشعوب.نقل الدكتور أحمد عواض تحيات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والتي يقام الملتقى تحت رعايتها، لمحافظ أسوان والمشاركين بالملتقى، لافتًا إلى أن الملتقي يعكس اهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية لأهميتها، وأنها تمد يدها لكافة الروافد الثقافية، لأن مصر دولة مركزية تمتد إلى عمق التاريخ وهى دولة تحترم ثقافتها وتاريخها، موضحًا أن الهيئة مستمرة في عقد هذه الملتقيات، فنحن الان نعقد ملتقي للمرأة في أسوان، وبالأمس أنهينا ملتقى الشباب في البحر الاحمر.تلى ذلك عرض فيلم تسجيلي بعنوان "أسوان ٢٠٢١ بين الإنجازات والتحديات، أعقبه عرض مسرحي بعنوان "فستان أحمر" إخراج وتدريب شريف القزاز استشاري علاج بالفن، يعالج العرض قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي مثل الختان والتحرش والزواج المبكر والعنف الأسري، كما يهدف العرض إلي تمكين ودعم وتعزيز دور المرأة، وفى الختام قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية عرضا متميزا وعدد من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من البيئة النوبية.