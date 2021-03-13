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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنظيم دورات تدريبية للعاملين بأرض مهبط المطارات في السلامة والأمان

السبت 13/مارس/2021 - 08:28 م
دورات تدريبية للعاملين
دورات تدريبية للعاملين بأرض مهبط المطارات
محمود السعدى
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كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، عن تنظيم دورات تدريبية في مجال السلامة والأمان للعاملين بأرض مهبط المطارات المصرية، قام بها مهندسين متخصصين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية عقب حصولها على شهادة "الإجازة" من جانب سلطة الطيران المدني المصري لإلقاء محاضرات حولها.

وقالت المصادر، في تصريح لـ"الدستور"، إن الطيار محمد رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، يبدي اهتماما كبيرا بتطوير العنصر البشري عبر مختلف الوسائل التدريبية والنوعية والفنية، حيث يتم تنظيم تلك الدورة بصفة مستمرة للعاملين بالشركات التابعة لمصر للطيران مثل الشحن الجوي والخدمات الجوية والخطوط وقطاع الأمن وأيضا قطاع السلامة والجودة.

وأشارت المصادر، إلى أن أكاديمية التدريب بالشركة القابضة لمصر للطيران تستعين بمحاضرين من شركة الخدمات الأرضية عند تنفيذ هذا البرنامج للشركات الأخرى العاملة بالطيران العاملة بمصر مثل شركة إير كايرو، وشركة PAS، Top Aviatio وغيرهم، نظرًا لأهمية هذه البرنامج كشرط للتطابق مع التشريعات الدولية (IATA - ICAO) والمحلية مثل سلطة الطيران المدني المصري وشركات الطيران التي نقدم لها الخدمة.

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