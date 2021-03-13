القس جان أجاه تورى: السيسي رجل سلام من طراز فريد

قال القس جان أجاه تورى، رئيس مجلس إدارة التحالف المسيحي بالنرويج، إنه متأثر بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وأنه رجل سلام من طراز فريد، مشيرًا إلى أن الحوار والاستماع للآخرين ضروريان للغاية، فالكرامة شرف لكل الناس جميعًا، وعلينا الالتزم بأخلاقيات الحوار في جميع مناقشاتنا.وأكد خلال كلمته في الجلسة العلمية الأولى بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الحادي والثلاثين بعنوان: "حوار الأديان والثقافات" أنه يجب أن نجد أرضًا مشتركة بين الأديان المختلفة، فالجميع إنسان، والله خالق الجميع، مشيرًا إلى أن جميع الرسالات السماوية تتحدث عن حق الجميع في الحياة، فعلينا جميعًا احترام عقائد الآخرين واتجاهاتهم الفكرية.