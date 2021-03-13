رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

القس جان أجاه تورى: السيسي رجل سلام من طراز فريد

السبت 13/مارس/2021 - 08:28 م
القس جان أجاه تورى
القس جان أجاه تورى
أميرة العناني- إسلام أبو المجد
طباعة
قال القس جان أجاه تورى، رئيس مجلس إدارة التحالف المسيحي بالنرويج، إنه متأثر بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وأنه رجل سلام من طراز فريد، مشيرًا إلى أن الحوار والاستماع للآخرين ضروريان للغاية، فالكرامة شرف لكل الناس جميعًا، وعلينا الالتزم بأخلاقيات الحوار في جميع مناقشاتنا.

وأكد خلال كلمته في الجلسة العلمية الأولى بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الحادي والثلاثين بعنوان: "حوار الأديان والثقافات" أنه يجب أن نجد أرضًا مشتركة بين الأديان المختلفة، فالجميع إنسان، والله خالق الجميع، مشيرًا إلى أن جميع الرسالات السماوية تتحدث عن حق الجميع في الحياة، فعلينا جميعًا احترام عقائد الآخرين واتجاهاتهم الفكرية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

سيارة تصدم نجل الداعية محمد حسان فى الشيخ زايد

موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2021 في المدارس

الصور

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

الشرطة الأمريكية تؤكد تقدمها في قضية مقتل بريونا تايلور

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أيام زمان

كان يعمل بالزراعة.. حمدي غيث يتحدث عن شقيقه عبدالله

خطاب موقع من 4 نجوم.. حكاية استدعاء أباطرة هوليوود لرشدي أباظة

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

أشرف عويس: نشر «على جبل يشكر» هو حالة في حد ذاته

«أصناموفوبيا».. رواية لراسم الحديثي عن دار النخبة

بدء مناقشة «على جبل يشكر» للروائية رباب كساب (صور)

رباب كساب: بدأت في «علي جبل يشكر» 2014 وأخذت وقتًا في البحث