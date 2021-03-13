65 وفاة و15082 إصابة بكورونا في تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم السبت تسجيل 65 حالة وفاة و15082 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان إن هذه الأعداد الجديدة ترفع إجمالي الوفيات بالجائحة إلى 29421 شخصا والإصابات بها إلى 2866012 حالة.وأضاف البيان أن 15287 مريضا تماثلوا للشفاء اليوم ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافي 2685560 شخصا.وذكر أن المختبرات الطبية أجرت اليوم 150098 تحليلا؛ للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي أجريت منذ انتشار (كورونا) في تركيا الى أكثر من 993ر34 مليون تحليل.