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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

«أقراص الموت».. مضادات حيوية تسبب أمراض مزمنة

السبت 13/مارس/2021 - 08:27 م
«أقراص الموت
«أقراص الموت
هاني سميح
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حذّرت هيئة الدواء المصرية مؤخرًا من الإسراف فى تناول الدواء دون استشارة الطبيب، لأن تناول المسكنات والمضادات الحيوية بدون الرجوع للطبيب يؤثر على وظائف الكلى خاصة مع عدم ضبط الجرعات.

وسلّطت "الدستور" في السطور التالية الضوء على المعاناة الكبيرة التي يشهدها هؤلاء الذين يعانون من تدمير خلاياهم النفسية والعصبية والجسدية، حيث أصبحت أجسامهم غير مهيئة لاستقبال أية مرض، وذلك لهلاك جسدهم المشحم بعد تناولهم لأدوية من المفترض لا يتناولها أحد إلا عند علاج مرضٍ ما.

فالمضادات الحيوية أصبحت الطريقه الأسهل فى تشخيصها من قبل الأطباء للمرضي، رغم تحذير دراسات عديدة من خطورت كثرة واستسهال تناول المضادات الحيوية لأنها تدمر نفسيًا وعصبيًا، إلا أن الأطباء يلجأون إلي كتابتها من أجل الشفاء السريع.

سارة خالد عبد الحميد، فتاة عشرينية، تقطن بالبحيرة كانت تعاني من آلام الظهر، الأمر الذي دفعها للجوء لأحد أطباء بلدتها، فضلًا عن شرائها لبعض أدوية من المضادات الحيوية، حيث إنها كانت لا تعاني من آلام أخرى، وعندما ذهبت للطبيب أجرى عليها بعض الفحوصات الطبية، ثم أخبرها بأن جسدها يحمل نسبة بسيطه من البرد وهذا السبب في آلام ظهرها: "لمّا كشف عليا قالي عندك شوية برد هتاخدي علاج وهتبقى زي الفل"؟

أضافت سارة، لـ"الدستور"، أن الطبيب كتب لها عدة أنواع من الحبوب كان أغلبها مضادات حيوية:" كتب ليا أنواع كتيرة من الحبوب.. لمّا رحت علشان اشتريها من الصيدلية الدكتور قالى من اللي كتبلك العلاج ده"، كان رد فعل الطبيب الصيدلي أمام سارة غاضب لدرجة أنه نصحها بعدم أخذ العلاج كاملًا، لكثرة كبسولات المضادات الحيوية الموجودة بالروشتة.

وتابعت "بعد 30 يومًا من أخذ تلك المضادات شعُرت بأعراض مرضية، إذ فوجئت بتعب في معدتي، واسهال خفيف، وصعوبة في التنفس، الوقت الذي دفعني والدي لإجراء بعض الفحوصات الطبية عند طبيب آخر، وعندما ذهبنا إلى الطبيب أخبرنا أن تلك المضادات تسببت في قتل البيكتريا النافعة والموجودة في الأمعاء، وذلك بعدم اتباع الإرشادات الطبية واستخدام الدواء لفترة طويله، ما تسببت في سهولة إصابة الأمعاء ببكتيريا ضارة أدت إلى عدوي جديدة يصعب علاجها".

تواصلنا مع الدكتور إبراهيم عثمان، أخصائي الأمراض الصدرية، الذي قال إن كثرة تلك الحبوب بطريقة غير صحيحة تُحدث آثار جانبية وعلى سبيل المثال ظهور"حساسية" لأجسام بعض المرضى عند تناول نوعية من المضادات، خاصة مجموعة "البنسلسن" وتختلف نسبة الخطورة من شخص لآخر، فمنها ما هو قليل الخطورة مثل الإسهال الخفيف وحرقان المعدة أو طفح جلدي وهرش، ومنها ما هو أخطر من ذلك مثل الإسهال الشديد وضيق في التنفس:"قد تسبب أنواع أخرى من المضادات في قتل البكتيريا النافعة داخل الجسم.

وتابع عثمان، لـ"الدستور"، أنه لا بدّ على جميع المرضى عدم أخذ مضادات حيوية، وفي حال الشعور بأية مرض يجب على المريض أن يذهب إلى الطبيب المختص ويتتبع الإرشادات من قبله:"تلك المسكنات قد تؤثر بشكل كبير على الجنين في بطن أمه، وذلك بعد عبور تلك المضادات الحاجز المشيمي".

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