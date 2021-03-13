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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

متى تنتهي ظاهرة الاعتداء على الأطباء في المستشفيات؟

السبت 13/مارس/2021 - 08:17 م
المستشفيات
المستشفيات
هاني سميح
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ظاهرة مشينة يتعرض لها الأطباء على مستوى الجمهورية بشكل دائم، أثناء تأدية عملهم داخل المستشفيات، حين يتعدى عليهم ذوي المرضى المتوافدين على المستشفى، سواء كان على حد السب والقذف، أو التجاوز بالضرب على أطقم التمريض.

نصت المادة 173 مكرر ( أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه، وقد تغلظ العقوبة إلى 10 سنوات في بعض الحالات.

تواصلت "الدستور" في هذا التقرير مع الدكتور سيد خليفة، أخصائي العظام في مستشفى المنيرة العام، والذي أوضح في حديثه لـ "الدستور"، أن التعدي عليهم بالسب والضرب يحدث كل لحظة، والتطاول من قبل الحالة المرضية ومرافقيها أصبح أمرًا طبيعيًا، وتلك المشاجرات تتم اعتقادًا من المرضى أننا نتأخر عليهم، ولكن السبب الرئيسي يعود لقلة الإمكانيات، ونقص عدد الأطقم الطبية داخل المستشفى، من أجل متابعة جميع المرضى في ذات الوقت.

أضاف خليفة، أن المستشفى لا تعتمد على الأمن بشكل كبير في حال حدوث اشتباك مع الأهالي؛ وهذا لأن جميعهم قد تجاوزوا الـ 40 ربيعًا، وعادًة ما يحدث محاولة تهدئة الوضع بين الأهالي والدكاترة من قبل فرد الأمن المتواجد في وقت الواقعة، بمساعدة أطباء الأقسام الأخرى، بالإضافة لعدم وجود سوى 3 أفراد أمن فقط على أن يتم التناوب فيما بينهم لتأمين المستشفى على مدار الـ24 ساعة.

اختتم أخصائي العظام، قائلًا: "بالنسبة للإجراءات القانونية فمعظمنا لا يلجأ لتحرير محاضر نظرًا لضيق الوقت والروتين القانوني، فليس من السهل أن أترك عملي داخل المستشفى لأذهب مع هؤلاء "البلطجية" لأقسام الشرطة، وإثبات حالة تعدي بالسب أو القذف، فهذا ما هو إلا استهلاك للوقت والجهد، واعتقد أن هذا الأمر يجب حله من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء".

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تكرار وقائع التعدي على الأطباء من قبل ذوي المرضى داخل المستشفيات الحكومية بسبب عدم توافر امكانيات كافية ونقص التأمين بالمستشفيات، ويجب وجود نظام عمل واضح لتخفيف الضغط الذي يعيشه الأطباء، ويطالب وزارة الصحة بضرورة تواجد نقطة شرطة داخل كل مستشفى للتعامل مع وقائع التعدي على الفور، بالإضافة لتوفير كاميرات مراقبة بجميع أركان المستشفيات.

وأضاف الدكتور "حسين" أن جميع أعضاء مجلس نقابة الأطباء يطالبون بتغليظ عقوبة التعدي على الأطباء لأن دائما ما يواجهون الأطباء غضب المواطنين داخل المستشفيات لضعف الخدمات الصحية رغم الدور المهني الذي يقوم به الطبيب لإنقاذ حياة المريض، ونناشد الأطباء المعتدي عليهم بضرورة تحرير محاضر للوقائع التي تحدث لهم والتمسك بها دون صلح.

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