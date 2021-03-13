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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

المحرصاوي يؤكد نجاح الأزهر في العلوم التطبيقية والعربية والشرعية

السبت 13/مارس/2021 - 08:15 م
المحرصاوي
المحرصاوي
إسلام أبوالمجد
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أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على التميز في جميع أنواع العلوم التطبيقية جنبًا إلى جنب مع التميز في العلوم العربية والشرعية.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن أكبر دليل على ذلك هو هذا التجمع الدولي الذي نحن بصدده اليوم، وهو افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر الذي تنظمه كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور أيمن مصيلحي، عميد الكلية رئيس المؤتمر، والذي يقام تحت عنوان: « التكامل الهندسي نحو تحقيق رؤية مصر 2030م»، والذي يقام بمشاركة كوكبة من العلماء من مختلف أنحاء العالم on line؛ نظرًا لظروف جائحة كورونا.

وأوضح رئيس الجامعة خلال كلمته on line أن الأزهر الشريف هو قبلة المسلمين العلمية بعد الكعبة المشرفة كعبة العبادة، مؤكدًا حرصه على الجمع بين العلوم العربية والشرعية والعلوم التطبيقية، لافتًا إلى أن الجامعة توظف جميع إمكاناتها لخدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال القوافل الطبية والإغاثية التي تقوم بها جامعة الأزهر داخل مصر وخارجها، بجانب إسهامات الجامعة من خلال كلياتها المتعددة والمنتشرة من أسوان حتى الإسكندرية من خلال بروتوكولات التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وغيرها من المؤسسات الوطنية في وطننا الحبيب؛ بهدف خدمة المجتمع محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مشيدًا بالمؤتمر الدولي الخامس عشر وبمحاوره التي تعكس وعيًا كبيرًا؛ من خلال محاور مهمة وأبحاث علمية متميزة تصب جميعها في إطار المخطط الإستراتيجي للدولة ورؤية مصر 2030م، ووفقًا لرؤية التنمية المستدامة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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