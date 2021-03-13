رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محتجون في الأرجنتين يهاجمون حافلة الرئيس

السبت 13/مارس/2021 - 08:15 م
محتجون في الأرجنتين
محتجون في الأرجنتين
وكالات
طباعة
هاجم عشرات المحتجين حافلة صغيرة تقل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز السبت أثناء زيارته منطقة دمرتها حرائق غابات، بضربها وركلها وإلقاء الحجارة عليها، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وفيما كان مغادرا مركزا اجتماعيا في بلدة لاغو بويبلو في منطقة باتاغونيا (جنوب)، اضطر فرنانديز للاحتماء خلف جدار بشري بعدما اندفع حشد من المتظاهرين نحوه ونحو الوفد المرافق.

وفي وقت لاحق، أوقف المتظاهرون الحافلة التي تقل الرئيس وقاموا بالضرب عليها وركلها ورشقها بالحجارة، بحسب لقطات بثتها شبكة "تي إن نتوورك" وصحيفة "كلارين".

وأسفرت الحرائق التي اندلعت في منطقة باتاغونيا قبل أيام عن مقتل شخص فيما تم الإبلاغ عن فقدان 11 آخرين، كما قال مسؤولون الجمعة.

وتم إجلاء عشرات السكان من مسار النيران المتصاعدة التي دمرت نحو 200 منزل.

وأتت حرائق في الأرجنتين العام الماضي على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات.

وبحسب الحكومة، فإن 95 % من هذه الحرائق تسبب بها أشخاص وأسفرت في عدد من الحالات عن أضرار هائلة لأبنية وأراض زراعية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

مدبولى لأهالى القاهرة التاريخية: منطقة الرئيس السيسى.. وحريص على تطويرها

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

السيسي يهنئ الدبيبة بثقة «النواب الليبي».. ويؤكد استعداد مصر لتقديم خبراتها

الصور

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

الشرطة الأمريكية تؤكد تقدمها في قضية مقتل بريونا تايلور

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أيام زمان

كان يعمل بالزراعة.. حمدي غيث يتحدث عن شقيقه عبدالله

خطاب موقع من 4 نجوم.. حكاية استدعاء أباطرة هوليوود لرشدي أباظة

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

أشرف عويس: نشر «على جبل يشكر» هو حالة في حد ذاته

«أصناموفوبيا».. رواية لراسم الحديثي عن دار النخبة

بدء مناقشة «على جبل يشكر» للروائية رباب كساب (صور)

رباب كساب: بدأت في «علي جبل يشكر» 2014 وأخذت وقتًا في البحث