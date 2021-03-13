محتجون في الأرجنتين يهاجمون حافلة الرئيس

هاجم عشرات المحتجين حافلة صغيرة تقل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز السبت أثناء زيارته منطقة دمرتها حرائق غابات، بضربها وركلها وإلقاء الحجارة عليها، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.وفيما كان مغادرا مركزا اجتماعيا في بلدة لاغو بويبلو في منطقة باتاغونيا (جنوب)، اضطر فرنانديز للاحتماء خلف جدار بشري بعدما اندفع حشد من المتظاهرين نحوه ونحو الوفد المرافق.وفي وقت لاحق، أوقف المتظاهرون الحافلة التي تقل الرئيس وقاموا بالضرب عليها وركلها ورشقها بالحجارة، بحسب لقطات بثتها شبكة "تي إن نتوورك" وصحيفة "كلارين".وأسفرت الحرائق التي اندلعت في منطقة باتاغونيا قبل أيام عن مقتل شخص فيما تم الإبلاغ عن فقدان 11 آخرين، كما قال مسؤولون الجمعة.وتم إجلاء عشرات السكان من مسار النيران المتصاعدة التي دمرت نحو 200 منزل.وأتت حرائق في الأرجنتين العام الماضي على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات.وبحسب الحكومة، فإن 95 % من هذه الحرائق تسبب بها أشخاص وأسفرت في عدد من الحالات عن أضرار هائلة لأبنية وأراض زراعية.