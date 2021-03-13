كان يعمل بالزراعة.. حمدي غيث يتحدث عن شقيقه عبدالله

تحدث الفنان الكبير الراحل حمدي غيث عن شقيقه عبدالله الذي تحل اليوم ذكرى وفاته.ذكر حمدي غيث أنه كان في بعثة لفرنسا لدراسة فن التمثيل وعند عودته من باريس كان وجد شقيقه عبدالله يعمل في زراعة الأرض، فنصحه بالحضور معه إلى القاهرة؛ لأنه كان عاشقًا للتمثيل.أضاف «غيث»: "كان عبدالله شديد الإعجاب بالفنان بشارة واكيم، والتحق بمجرد وصوله بالمعهد، وأصبح بعدها عبدالله غيث فارس المسرح، وذلك في ندوة استضافها المركز القومي للمسرح نقلتها جريدة الأحرار 1997".