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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

قرارات جديدة لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك

السبت 13/مارس/2021 - 08:42 م
الأقباط الكاثوليك
الأقباط الكاثوليك
جرجس صفوت
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قال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، إنه على هامش الرياضة الروحية التي أقيمت لكهنة إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، تم اتخاذ بعض القرارات داخل الإيبارشية.

أضاف باخوم أن تلك القرارات شملت تعيين الأب ‏يوأنس صابر، نائبًا لراعي كنيسة السيدة العذراء بجزيرة الخزندارية، ومسئولًا عن خدمة الشباب المغتربين للإيبارشية، ومساعدًا للجنة الكهنة لخدمة الشباب الإيبارشيّ، كما تم تعيين الأب بولس ميخائيل مسئولًا لمكتب التنمية والخدمات الإنسانية.

كما تم اختيار الأب بشرى لبيب، والأب ‏أنطونيوس سبع الليل، والأب أرميا عياد، والأب يوحنا زكريا، والأب باخوم عويضة، ‏للمجلس الروحيّ لكهنة الإيبارشية، فيما عُين الأب يوحنا زكريا، مرشدًا لكاريتاس- سوهاج، كما تم الاتفاق على توقف الرياضات الروحية بكنائس الإيبارشية خلال فترة الصوم الأربعينيّ المقدس.

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