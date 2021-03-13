رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«بائعو الوهم».. خلطات زيوت ضارة توهم الشباب بإنبات الذقن

السبت 13/مارس/2021 - 07:59 م
. خلطات زيوت ضارة
. خلطات زيوت ضارة
هاني سميح
طباعة
كشفت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من مستحضرات التجميل والعناية بالشعر بلغ قدرها 1.7 مليار جنيه، بينما تجاوز حجم تجارة مستحضرات التجميل المغشوشة 20 مليون جنيه، بعد انتشار السلع المستوردة، والتي تُصنع داخل أماكن مجهولة، غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأفادت أيضًا التقارير أن هناك أكثر من 1000 مصنع متورط في انتاج مستحضرات التجميل بشكل غير قانوني، وكانت أحدث هذه المنتجات، هي خلطات الزيوت المركبة، التي يزعم مصنعيها إنها تساعد في إنبات شعر الذقن بطريقة سريعة وسهلة.

لذا أجرت "الدستور" اتفاقية شراء من إحدى المصانع المتورطة في تركيب هذه الخلطة المزيفة، وتواصلنا أيضًا مع ضحية من ضحايا هؤلاء التجار، الذي اقتنعوا في البداية بالأمر، وبعد استخدام الخلطة تعرضوا لمشكلات كبيرة في الجلد.

مصطفى، الشاب العشريني، كان أحد ضحايا التركيبة، بعد إقدامه على شراؤها عبر إحدى صفحات "فيسبوك"، الذي شاهد من خلالها إعلان يشير إلى منتج مركب من الزيت يساعد علي إنبات الذقن بسعر 200 جنيه فقط، وبالفعل تواصل الشاب مع الصفحة ليبتاع العبوة في أسرع وقت.

استخدم الشاب ذلك المنتح لمدة 3 أشهر، دون جدوى، حتى بدأت بشرته تتأثر بالخلطة الضارة، وأصبح يعاني من التهابات حادة وحروق حين كان يضع من الزيت على وجهه، وفي النهاية لم يجد حل سوى الذهاب إلى طبيب مختص ليطمئنه على حالته الصحية.

وبعد الكشف عليه، نصحه الطبيب بالابتعاد عن تلك المنتجات المغشوشة، وعدم استخدامها مرة أخرى، فهو كان على وشك الإصابة بمرض جلدي مزمن إذ استمر في استخدام العبوة الوهمية.

تطرقنا بعد ذلك للبحث عن المصانع المجهولة، التي تعمل على تصنيع الخلطة، وبالفعل استطعنا الوصول إلى أحدهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حين رأينا إعلان ممول لبيع منتجات زيت شعر الذقن، وحين سألناه عن سبب تجارته في ذلك الأمر، قال: "الدقن بقت موضة دلوقتي عند كل الشباب، والخلطة بتتباع في كل مكان".

اعترف التاجر خلال حديثه معنا، أن المنتج لا يساعد في إنبات الذقن نهائيًا، لكن استخدامه يصلح فقط لمن لديه شعر في ذقنه بالفعل، فالخلطة تساعده على تجميلها فقط، كما أشار إلى استخدامه زيت "البهران" خلال عملية التجميع، نظرًا لسعره الرخيص.

"العبوة الصغيرة قدرها 120 جنيه، والعبوة الكبيرة بـ200 جنيه"، أوضح التاجر أيضًا أن هناك العديد من صالونات الحلاقة التي تعمل في بيع خلطة الزيت للزبائن، فالأمر أصبح منتشرًا للغاية، وخلق رغبة واسعة لدى الشباب في الحصول على ذقن كثيفة بطريقة سهلة.

موضوعات متعلقة

«التعليم» تحدد مصير الأنشطة والمواد الفنية في التيرم الثاني (مستند)

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 13-3-2021

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

الصور

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

الشرطة الأمريكية تؤكد تقدمها في قضية مقتل بريونا تايلور

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت

لحظة من لحظات المكاشفة

دم العنزة

ملهمة الشاعر