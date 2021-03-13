«بائعو الوهم».. خلطات زيوت ضارة توهم الشباب بإنبات الذقن

كشفت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من مستحضرات التجميل والعناية بالشعر بلغ قدرها 1.7 مليار جنيه، بينما تجاوز حجم تجارة مستحضرات التجميل المغشوشة 20 مليون جنيه، بعد انتشار السلع المستوردة، والتي تُصنع داخل أماكن مجهولة، غير مطابقة للمواصفات القياسية.وأفادت أيضًا التقارير أن هناك أكثر من 1000 مصنع متورط في انتاج مستحضرات التجميل بشكل غير قانوني، وكانت أحدث هذه المنتجات، هي خلطات الزيوت المركبة، التي يزعم مصنعيها إنها تساعد في إنبات شعر الذقن بطريقة سريعة وسهلة.لذا أجرت "الدستور" اتفاقية شراء من إحدى المصانع المتورطة في تركيب هذه الخلطة المزيفة، وتواصلنا أيضًا مع ضحية من ضحايا هؤلاء التجار، الذي اقتنعوا في البداية بالأمر، وبعد استخدام الخلطة تعرضوا لمشكلات كبيرة في الجلد.مصطفى، الشاب العشريني، كان أحد ضحايا التركيبة، بعد إقدامه على شراؤها عبر إحدى صفحات "فيسبوك"، الذي شاهد من خلالها إعلان يشير إلى منتج مركب من الزيت يساعد علي إنبات الذقن بسعر 200 جنيه فقط، وبالفعل تواصل الشاب مع الصفحة ليبتاع العبوة في أسرع وقت.استخدم الشاب ذلك المنتح لمدة 3 أشهر، دون جدوى، حتى بدأت بشرته تتأثر بالخلطة الضارة، وأصبح يعاني من التهابات حادة وحروق حين كان يضع من الزيت على وجهه، وفي النهاية لم يجد حل سوى الذهاب إلى طبيب مختص ليطمئنه على حالته الصحية.وبعد الكشف عليه، نصحه الطبيب بالابتعاد عن تلك المنتجات المغشوشة، وعدم استخدامها مرة أخرى، فهو كان على وشك الإصابة بمرض جلدي مزمن إذ استمر في استخدام العبوة الوهمية.تطرقنا بعد ذلك للبحث عن المصانع المجهولة، التي تعمل على تصنيع الخلطة، وبالفعل استطعنا الوصول إلى أحدهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حين رأينا إعلان ممول لبيع منتجات زيت شعر الذقن، وحين سألناه عن سبب تجارته في ذلك الأمر، قال: "الدقن بقت موضة دلوقتي عند كل الشباب، والخلطة بتتباع في كل مكان".اعترف التاجر خلال حديثه معنا، أن المنتج لا يساعد في إنبات الذقن نهائيًا، لكن استخدامه يصلح فقط لمن لديه شعر في ذقنه بالفعل، فالخلطة تساعده على تجميلها فقط، كما أشار إلى استخدامه زيت "البهران" خلال عملية التجميع، نظرًا لسعره الرخيص."العبوة الصغيرة قدرها 120 جنيه، والعبوة الكبيرة بـ200 جنيه"، أوضح التاجر أيضًا أن هناك العديد من صالونات الحلاقة التي تعمل في بيع خلطة الزيت للزبائن، فالأمر أصبح منتشرًا للغاية، وخلق رغبة واسعة لدى الشباب في الحصول على ذقن كثيفة بطريقة سهلة.