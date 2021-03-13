«شعيب» يتابع أعمال تسوية وتجميل مدخل مدينة مرسى مطروح (صور)

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، استمرار أعمال تسوية وتجميل مدخل مدينة مرسى مطروح على جانبى الطريق الدولى الساحلى مطروح الاسكندرية.ويكثف مركز ومدينة مرسي مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة اعمال رفع التراكمات والاتربة مع اعمال تنسيق للمظهر العام من استكمال بلدورات وتنسيق الأشجار والنخيل على الجانبين ومراجعة أعمال الإضاءة وغيرها.جاء ذاك في إطار جهود الحفاظ على المظهر الحضارى اللائق بالمدينة السياحية والاستعداد للصيف.