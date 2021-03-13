رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أصناموفوبيا».. رواية لراسم الحديثي عن دار النخبة

السبت 13/مارس/2021 - 08:38 م
رواية أصناموفوبيا
رواية أصناموفوبيا
ايهاب مصطفى
طباعة
صدر حديثًا عن دار النخبة للنشر والتوزيع رواية "أصناموفوبيا" للروائي العراقي راسم الحديثي، وذلك في إطار نشر المشروع الكامل للكاتب.

تقع الرواية في 192 صفحة من القطع المتوسط، وتدور حول العنف الطائفي الذي حصل في العراق بعد 2003 وحتى 2007.

أما عن كلمة أصناموفوبيا تعني الخوف من الصنم، فوبيا كلمة يونانية معناها الخوف وصنم هو الرجل الديني المتطرف، الذي لا يقبل غيره لا بل يكفره وبالتالي يقتله.

يقول المؤلف في المقدمة: "هناك ضرورة لازمة لعدم اعتبار أي دين أسير زمن نشوئه، فثمة عوامل تاريخية اجتماعية، وثقافية تسهم بإنتاج مفاهيم جديدة للأديان، تجعلها حية ومتفاعلة مع كل المتغيرات وفي كل الأزمان».

ومن أجواء الرواية "لم يكن الانفجار الشديد الذي حصل في حسينية الزهراء بالأمر الهين، فعمود الدخان الهائل الصاعد غطى مساحة واسعة من حي الحسين في مدينة الصدر كانت الجموع تهرب على غير هدى، الرعب خيم على الوجوه، والسيارات تحركت بشكل عشوائي وجنوني، تحاول إيجاد منفذ لها، فشبت النيران في العديد منها، وبعض أهالي الحي يقذفون بأجسادهم داخل هذا الجحيم، لعلمهم الأكيد أن أحبتهم كانوا داخل الحسينية، وقد غاب أيُّ مدّبر لهذا الأمر، فمن يعتقد ألّا أحد لديه هنا فرّ فزعًا مبتعدًا عن المنطق".

موضوعات متعلقة

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

موعد اول يوم شعبان 2021 وفضل الصيام فيه

الصور

image description

صيانة أعمدة الإنارة بقرية البصارطة في دمياط (صور)

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

أيام زمان

كان يعمل بالزراعة.. حمدي غيث يتحدث عن شقيقه عبدالله

خطاب موقع من 4 نجوم.. حكاية استدعاء أباطرة هوليوود لرشدي أباظة

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

أشرف عويس: نشر «على جبل يشكر» هو حالة في حد ذاته

«أصناموفوبيا».. رواية لراسم الحديثي عن دار النخبة

بدء مناقشة «على جبل يشكر» للروائية رباب كساب (صور)

رباب كساب: بدأت في «علي جبل يشكر» 2014 وأخذت وقتًا في البحث