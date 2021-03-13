إزالة بناء دون ترخيص وإعادة تثبيت أحد أعمدة مائلة بطريق مصر أسوان

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حالة تعد في المهد بالبناء المخالف دون ترخيص بأحد المنازل بقرية صفط الخمار، كما قامت بإزالة أحد أعمدة الإنارة المائلة بطريق مصر أسوان وإعادة زراعته وتثبيته وتركيب 3 كشافات حديدة.وقال عماد محمود رئيس قرية البرجاية، إنه في ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بالمتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لأعمال التنظيم ووقف أى عمل مخالف فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تم إزالة بناء دون ترخيص بالدور الثالث بأحد المنازل بصفط اللبن بمساحة 30 مترا، واتخاذ الإجراءات القانونية وعمل اللازم قانونا.وأوضح المهندس عبد التواب محمد عبد الغنى رئيس قسم الإنارة بقرية بنى محمد سلطان إنه فى ضوء المتابعة المستمرة، والتأكد من سلامة أعمدة وكشافات الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية بقرى واحياء مركز ومدينة المنيا، تم إزالة أحد الأعمدة المائلة وإعادة زراعتها بطريق مصر أسوان أمام قرية بنى محمد سلطان حفاظا على ارواح المواطنين وعدم تعرضها للخطر فى حالة سقوط عمود الإنارة خاصة أنه يقع بجوار الترعة الإبراهيمية، حيث تم توصيل الأسلاك بعد تثبيت العمود وإنارة الطريق مرة أخرى، كما تم صيانة طريق القشاش وطريق منشية الحواصلية وشد الأسلاك به، تم تركيب 3 كشافات ليد الإنارة الطرق وتوفير طريق مضيئ وآمن للمواطنين.