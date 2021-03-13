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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أحمد داود أوغلو يطالب أردوغان ببيع طائراته الرئاسية

السبت 13/مارس/2021 - 08:13 م
أحمد داود أوغلو
أحمد داود أوغلو
آية حسني
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دعا رئيس حزب المستقبل التركي المعارض أحمد داود أوغلو، اليوم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى بيع طائراته الرئاسية أولًا قبل أن ينصح الشعب بعدم الإسراف وترشيد الاستهلاك.

ونصح داود أوغلو أردوغان بأن يبيع طائراته الرئاسية أو سيارات موكبه قبل أن يطالب الشعب بترشيد الاستهلاك، وفقًا للخبر الذي نشره موقع «سوزجو» التركي.

وأضاف أنه يجب أن يكتفي بسيارتين أو ثلاثة أثناء ذهابه للصلاة بدلًا من عشرات السيارات التي يذهب بها، مشيرًا إلى أنه إذا نفّذ أردوغان ذلك فبالطبع سيفعل الشعب الشيء نفسه.

كما سخر داود أوغلو من تصريحات أردوغان عن القيام بإصلاحات اقتصادية لخفض الديون بالنقد الأجنبي، بأنه لا يفهم السبب وراء اهتمامهم بالنقد الأجنبي، مذكرًا إياه بكلام وزير الخزانة والمالية السابق، بيرات البيراق، الذي قال إنه لا حاجة للمواطنين بالاهتمام بارتفاع أو انخفاض الدولار.

وأكد داود أوغلو أن الأزمة ليست في الإصلاحات الاقتصادية بل في عقل أردوغان وجهله الاقتصادي، معلقًا بأنه لن تكون هناك حزمة إصلاحات.

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