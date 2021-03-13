رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تعلن موعد نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

السبت 13/مارس/2021 - 08:11 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
طباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ ٢٠٢١.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة ستعلن على موقع الوزارة الإلكتروني يوم 18 مارس الجاري.

ونفت الوزارة، ما تردد عن إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي العام عبر أحد المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).

ومن المقرر، أن ترسل النتائج لكل طالب أدي الاختبارات عبر رسائل نصية مع نهاية الأسبوع المقبل، حيث ستوضح له مستواه مقارنة بالنتائج التي حصل عليها زملاؤه الذين أدوا الامتحانات.

وكانت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني، عقدت امتحانات الفصل الأول الدراسي لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي في الفترة من ٢٧ فبراير الماضي حتي ٩ مارس الجاري، إلكترونية في لجان مدرسية مؤمنة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

هل الآثار الجانبية للقاح كورونا تسبب الوفاة؟ «الأعلى للمستشفيات الجامعية» يجيب

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

سيارة تصدم نجل الداعية محمد حسان فى الشيخ زايد

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

الصور

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

الأكثر قراءة

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإيد الممدودة
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

رباب كساب: بدأت في «علي جبل يشكر» 2014 وأخذت وقتًا في البحث

أشرف عويس: نشر «على جبل يشكر» هو حالة في حد ذاته

أحمد المريخي: «على جبل يشكر» مشغولة بالحنين للمكان

بدء مناقشة «على جبل يشكر» للروائية رباب كساب (صور)