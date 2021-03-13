«التعليم» تعلن موعد نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ ٢٠٢١.وأكدت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة ستعلن على موقع الوزارة الإلكتروني يوم 18 مارس الجاري.ونفت الوزارة، ما تردد عن إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي العام عبر أحد المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).ومن المقرر، أن ترسل النتائج لكل طالب أدي الاختبارات عبر رسائل نصية مع نهاية الأسبوع المقبل، حيث ستوضح له مستواه مقارنة بالنتائج التي حصل عليها زملاؤه الذين أدوا الامتحانات.وكانت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني، عقدت امتحانات الفصل الأول الدراسي لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي في الفترة من ٢٧ فبراير الماضي حتي ٩ مارس الجاري، إلكترونية في لجان مدرسية مؤمنة.