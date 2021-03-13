إغلاق منشآت صناعية مخالفة ورصد حالات غش تجاري في حملة بحي العامرية

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، برفقة اللواء حسام الشيخ رئيس حى العامرية أول، حملة مكبرة بنطاق الحى.جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير المساعد للمحافظة، بالمتابعة الدورية للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والتفتيش على الأسواق، بنطاق أحياء الثغر.حيث توجهت الحملة إلى منطقة عبد القادر بحرى، ومنطقة العامرية، وخلالها تم التفتيش على عدد ٥ من المنشآت الصناعية، ومحال الجزارة، وأسفرت الحملة على إغلاق وتشميع ٢ من المنشآت الصناعية لمزاولة النشاط بدون ترخيص، وتم رصد بعص المخالفات فى عدد ٢ من محال الجزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، والتحفظ على ٢٣ كيلو من اللحوم مذبوحة خارج المجازر، وتم سحب بعض العينات من المواد الغذائية لتحليلها والتأكد من سلامتها للإستخدام الآدمى حفاظا على سلامة المواطنين.وخلال الحملة؛ تم رصد غش تجارى بأحد المصانع لتقليد العلامات التجارية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك، وتحرير محاضر للمخالفات طبقا للقرار الوزارى ٩٦ لسنة ٦٧ لوجود قصور فى الاشتراطات الصحية، ومهمات الحريق، الكهرباء، ومهمات الوقاية الشخصية، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وعلى صعيد آخر، شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية، والكافيهات، بضرورى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث الإلتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والنظافة العامة، والتباعد الاجتماعى، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.