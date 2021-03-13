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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار الغردقة يستقبل رحلتين سياحيتين من أوزباكستنان وليتوانيا

السبت 13/مارس/2021 - 07:33 م
مطار الغردقة
مطار الغردقة
محمود السعدى
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كشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للمطارات، عن وصول أولى الرحلات الجوية السياحية المنتظمة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأوزباكستانية القادمة من مطار طقشند الدولي، اليوم السبت، وعلى متنها حوالي 144 سائحا اوزباكستانيا إلى مطار الغردقة، في إطار حرص وزارتى السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية ولداخلية الى مختلف المدن المصرية في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مطار الغردقة الدولي استقبل أيضا أولى الرحلات الجوية التابعة لإحدى شركات الطيران الليتوانية من طراز إيرباص 320 وعلى متنها 176 سائحا.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات المختصة بمطار الغردقة الدولي قدمت جميع الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود السياحية، فضلا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم.

وأوضحت المصادر، أن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية قامت بتذليل جميع العقبات وتقديم الخدمات الأرضية للرحلتيين السياحيتين القادمتين من ليتوانيا وأوزرباكستان، عبر سرعة وصول الحقائب إلى الركاب بسرعة فائقة حازت على سعادة الوفود السياحية المختلفة.

وتابعت المصادر، إنه من المقرر أن يستقبل مطار الغردقة الدولي رحلتين أسبوعيا قادمتين من ليتوانيا وأوزباكستان.

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