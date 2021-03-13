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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بسبب انتهاء عقود التوريد.. تركيا ترفع الدعم عن الغاز الطبيعى

السبت 13/مارس/2021 - 08:49 م
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
سيد الابنودى
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بعد أن اقتربت عقود توريد الغاز فى تركيا على الانتهاء من الشركات والدول الموردة قبل نهاية العام الجاري 2021، تعتزم تركيا تحرير سعر الغاز الطبيعي في البلاد وترفع الدعم عنه نهائيا، ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية من المقرر أن يعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الأيام المقبلة.

وحسب تصريحات نائب وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، فإن عقود توريد الغاز التركية طويلة الأجل، واعتماد البلاد على الواردات تسببت في تأخير تحرير سوق الغاز، حسبما ذكرت منصة "أرغوس ميديا" المعنية بشئون الطاقة.

ومن المقرر أن تنتهي عدد من عقود توريد الغاز في تركيا في وقت لاحق من هذا العام، فخلال الشهر المقبل سينتهي عقد شركة بوتاس للطاقة المملوكة للدولة الذي تبلغ كميته 6.6 مليار متر مكعب/ سنويًا لتوريد الغاز من مرحلة التطوير الأولى لحقل شاه دنيز الأذربيجاني.

كما أكد نائب وزير الطاقة التركي، أن ثلث عقود تركيا طويلة الأجل ستنتهي، وبهذا تصبح تركيا مستعدة لاستلام المزيد من الغاز من مصادر ودول وبأشكال مختلفة.

ومن المقرر انتهاء صفقة شركة بوتاس لتوريد 1.3 مليون متر مكعب/ سنويًا من الغاز الطبيعي المسال النيجيري تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول، تليها الاتفاقية المبرمة مع شركة غازبروم الروسية- التي تديرها الدولة- لتوريد 4 مليارات متر مكعب/ سنويًا في نهاية العام.

وعلى الرغم من هذه التغييرات الإيجابية في الإطار التنظيمي، وزيادة تنويع مصادر الغاز في تركيا، إلا أن وكالة الطاقة الدولية أوصت أنقرة باتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك تفكيك شركة بوتاس للطاقة المملوكة للدولة، والتقليل من هيمنتها على السوق.

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