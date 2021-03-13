براتب 1500 جنيه.. القوى العاملة: توافر 150 فرصة عمل بشبرا الخيمة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 150 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات التريكو بشبرا الخيمة، براتب 1500 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 150 عامل غزل، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وأن يكون لديه خبرة سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01148498414، أو التوجه لمقر الشركة في شارع بدوي محمود، مدينة بدر، شبرا الخيمة.