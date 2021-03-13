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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوريا تنفي وجود مفاوضات سرية مع إسرائيل بواسطة حاخام

السبت 13/مارس/2021 - 07:53 م
سوريا
سوريا
وكالات
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نفى مصدر إعلامي سوري ما تناولته قناة (أر تي) العربية الروسية حول وجود مفاوضات سرية بين سورية وإسرائيل بواسطة حاخام، واصفا هذا الأمر بأنه مجرد فبركات إعلامية وسياسية لا أكثر.
وقال المصدر في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" السبت، ردا على الشائعات والأخبار الكاذبة عن مباحثات ومفاوضات سرية بين سورية وإسرائيل، قائلا إن موقف سوريا كان على الدوام واضحا وشفافا في التعاطي مع هذه القضية" مضيفا:"أن دمشق لم تنتهج يوما نهج المفاوضات السرية مع الكيان الصهيوني انطلاقا من قناعتها بأن أي مفاوضات يجب أن تصب بمصلحة سوريا وشعبها".

وتابع المصدر: "كل ما قامت به سوريا سابقًا كان علنيًا، ولن يكون حاضرًا ومستقبلًا إلا علنيًا أيضا،ً وبالتالي فإن أي حديث عن مفاوضات أو مباحثات سرية بين سوريا والكيان الصهيوني ما هو إلا فبركات إعلامية وسياسية لا أكثر ".

وأوضح المصدر: "ما تم الحديث عنه في برنامج (قصارى القول) على قناة روسيا اليوم مؤخرًا حول دعوة الحاخام إيدي عبادي إلى سوريا والكلام عن مباحثات سرية وشخصية تجري بين الطرفين لعقد اتفاقية سلام، هو كلام عار تمامًا عن الصحة، لم يحصل أبدًا أن دعت سورية أي شخصية "إسرائيلية" إلى أراضيها بل كانت دائمًا طلبات الزيارة إلى سوريا تأتي من طرف شخصيات إسرائيلية".

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