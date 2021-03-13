إصابة 4 أشخاص جراء تصادم سيارتين في قنا

أصيب 4 أشخاص مساء السبت في حادث تصادم سيارتين ملاكي وأجرة بالقرب من مركز قوص، جنوبي قنا، فيما أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، عقب نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة 4 أشخاص جراء تصادم سيارتين أجرة وأخرى ملاكي بالقرب من قرية حجازة، التابعة لمركز قوص جنوبي محافظة قنا.ودفع مرفق إسعاف قنا بـ3 سيارات لسرعة نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات.