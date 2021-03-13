المرصد السوري: 6750 مرتزق سوري في ليبيا حتى الآن

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم، أن ملف مرتزقة الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا، معلق منذ نحو 4 أشهر، وأن المرتزقة يؤكدون عدم تلقيهم أوامر بالتحضير للعودة.وقال المرصد في تقرير له، عبر موقعه الالكتروني، "تمر الأيام ولايزال ملف المرتزقة المتواجدين ضمن الأراضي الليبية معلق بشكل كامل، حيث لاتزال عودة مرتزقة الفصائل السورية الموالية لأنقرة متوقفة بشكل كامل".وأضاف: "فمن خلال التواصل مع قسم من أولئك المرتزقة المتواجدين هناك، أفادوا بأن لم يتم الطلب منهم حتى الآن بالتجهيز للعودة حتى، في إشارة واضحة للقضية المعلقة منذ منتصف نوفمبر من العام الفائت، على الرغم من التوافق الليبي-الليبي وجميع المطالبات الدولية بخروج القوات الأجنبية من ليبيا، وسط تغييب مستمر لملفهم من قبل وسائل الإعلام".وأشار المرصد السوري، إلى أنه في التاسع من الشهر الجاري، في ظل المباحثات الليبية – الليبية المستمرة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، يبقى الحدث الأبرز الذي يعيق استقرار ليبيا هو تواجد المرتزقة ضمن أراضيها، في ظل تغييب ملفهم من قبل وسائل الإعلام، حيث لايزال 6750 مرتزق من الفصائل السورية الموالية لأنقرة متواجدين على الأراضي الليبية ولم يعود أي منهم إلى سوريا.ولفت، إلى أن كل ما جرى من منتصف شهر نوفمبر الماضي، حتى اللحظة، هو عمليات تبديل للمرتزقة حيث تعود دفعة إلى سوريا وتقوم الحكومة التركية بإرسال دفعة أخرى مقابلها.ونوه إلى أنه يأتي ذلك على الرغم من جميع المطالب الدولية بخروج المرتزقة من ليبيا وعلى الرغم من انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الأجنبية المرتزقة من ليبيا، والتي انبثقت عن توافق ليبي-ليبي جرى التوقيع عليه في 23 أكتوبر 2020م ومدته 3 أشهر، إذ انتهت المهلة المدة يوم السبت 23 يناير 2021م.