بـ6 ملايين.. محافظ مطروح ومدير الأمن يفتتحان نقطة إطفاء الجفيرة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، نقطة إطفاء الجفيرة، التابعة لمدينة الضبعة شرق مدينة مرسي مطروح، وذلك بحضور اللواء عماد الكدواني مدير أمن مطروح والعميد محمد باسم مدير إدارة الحماية المدنية بمطروح وعدد من الأجهزة الأمنية والتنفيذية.وقال المهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان بمطروح، خلال حديثه لـ"الدستور، أنه تم إنشاء نقطه إطفاء الجفيرة علي مسطح الف متر وبتكلفة إجمالية قدرت بمبلغ 6 ملايين جنيه ونصف.وأوضح أن تتكون وحدة إطفاء الجفيرة من موقف لسيارات الإطفاء واستراحة للضباط وعنبر للعساكر ومكاتب إدارية ومطبخ وصالة طعام.