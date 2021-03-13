داليا مصطفى: الدور وراء خروجي من موسم رمضان

قالت الفنانة داليا مصطفى: إنها حصلت على إجازة من ماراثون رمضان 2021، حيث كانت آخر مشاركة لها في هذا الموسم من خلال مسلسل "قمر هادي" مع الفنان هاني سلامة.أضافت داليا، لـ«الدستور»، أنه عرض عليها أعمال فنية لرمضان المقبل، لكن الأدوار لم تناسبها، مشيرة إلى أنها دائمًا ما تهتم بمدى تأثير الدور في أي عمل فني تشارك فيه.وعن رأيها في مسلسلات الأوت سيزون قالت داليا مصطفى: "بالنسبة لي دراما الأوت أوف سيزون تحقق نسب مشاهدة أكبر ونجاح أعلى بسبب الابتعاد عن زحام الدراما الرمضانية، وأجد أن المشاركة في مسلسلات رمضان لم تكن مقياسًا للنجاح، فالعمل الجيد يفرض نفسه في أي وقت سواء في رمضان أو غيره".