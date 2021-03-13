«وقاية النبات»: خطة مستقبلية للاعتماد على الزراعة «الأورجانيك»

أكدت الدكتورة منيرة الفاتح رئيس بحوث بمعهد وقاية النبات بوزارة الزراعة أن الوزارة ممثلة في معهد وقاية النبات وضع خطة مستقبلية للاعتماد على الزراعة "الأورجانيك" دون أسمدة ومبيدات للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض وزيادة الصادرات الزراعية للخارج وحماية الإنتاج للسوق المحلي والتوجية نحو المكافحة الحيوية باستخدام الكائنات الحية الدقيقة الطبيعية والمحسنة وراثيا في المكافحة.وقالت الفاتح في تصريح لـ"الدستور" إنه جاري استحداث لجنة مطبقي الأصدقاء الحيوية على غرار لجنة مطبقي المبيدات على أن تكون تابعة لكيان أكبر مختص بملف المكافحة الحيوية في مصر تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتتعاون مع الكيان المعنى بإدارة ملف المبيدات الزراعية في مصر والذي تتولاه لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة.وأضافت أن هناك مطالبات عديدة بتدشين كيان مستقل يضع من خلاله المختصين عناصر المكافحة الحيوية للآفات الزراعية ضمن برامج إدارة متكاملة لآفات كل محصول بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية على أن يكون لهذا الكيان استقلالية كافية وتتوافر له أشكال الدعم المادي والفنى من قبل وزارة الزراعة.