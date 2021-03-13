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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير النقل السوداني: عقد اتفاقيات مع مصر في عدة مجالات

السبت 13/مارس/2021 - 08:19 م
المهندس ميرغني موسى
المهندس ميرغني موسى
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قال وزير النقل والبنى التحتية السوداني المهندس ميرغني موسى، إنه تم خلال زيارته إلى مصر برفقة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، عقد عدة اتفاقيات مع الجانب المصري في كل من قطاع السكة حديد، والنقل النهري، والنقل البري.

وأضاف موسى، في تصريح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه في قطاع السكة الحديد تم الاتفاق على إكمال الجانب المصري لأعمال الصيانة لـ30 محركًا لقوة ساحبة للسكة الحديد، وتسليمها في نهاية أبريل المقبل.

وأشار إلى أن المحركات الآن تحت الصيانة الكلية في مصر، بما يشمل قطع الغيار، حيث تم سداد نسبة من المبلغ المتفق عليه، وجدولة بقية المبلغ بعد التسليم لنحو ستة أشهر، موضحًا أنه كما تم تفعيل صيانة 4 "وابورات" من نوع جنرال إليكتريك في المرحلة الأولى.

وقال وزير النقل السوداني: إنه تم أيضًا تفعيل برتوكول التدريب بين هيئة السكة الحديد في البلدين، فضلًا عن مناقشة عقد شراكة فاعلة مع الهيئة العربية للتصنيع المتخصصة في صناعة المقطورات الحديدية.

وأوضح أنه في مجال النقل البري، تم تكوين لجنة مشتركة بين وحدة النقل البري السودانية وجهاز تنظيم النقل البري الدولي والمحلي المصري، لوضع خطط التشغيل المشتركة والإشراف على تنفيذها لتقديم خدمات نقل بري ممتازة تخدم الشعبين، كما تم الاتفاق على فرص تدريب في مصر في مجالات إدارة وتشغيل النقل البري.

وأضاف أنه في مجال النقل النهري، تم عقد اتفاق لدراسة وإصدار قرار من وزارتي النقل في البلدين بخصوص تصدير الماشية عبر النقل النهري.

ولفت إلى أنه بالنسبة للخطوط البحرية (سودان لاين)، فتم الاتفاق على مراجعة وتقييم ومن ثم تأهيل وصيانة الباخرة "دهب" التي تقف منذ زمن بعيد بسبب عطل، قبل مواصلة تصفيتها، ومن ثم تأسيس شركة الخط البحري الوطني "سودانلاين".

وقال إنه فيما يخص هيئة المواني البحرية، فتم الاتفاق على البحث في سبل التعاون بين الموانئ السودانية والموانئ المصرية عبر لجان مختصة، كما تم الاتفاق على إرسال فريق مصري في أقرب وقت لتقديم الدعم الفني إلى ميناء الحاويات لتقليل زمن دخول ودوران البواخر المحملة بالحاويات، ورفع كفاءة المعدات وتبادل الخبرات في المجال الفني والتشغيلي.

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