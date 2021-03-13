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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدًا.. «النواب» يناقش بيان الحكومة في قطاع المشروعات

السبت 13/مارس/2021 - 08:14 م
مجلس النواب
مجلس النواب
أشرف لاشين
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تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة محمد كمال مرعى 3 اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، تبدأ غدًا لمناقشة ما ورد فى بيان الحكومة، وذلك فيما يخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال اجتماعها يوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم (17) لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإيطالية الذي عُدل بتاريخ 10 مايو 2012 وعُدل مرة أخري من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقا" لتمويل المشروعات الصغيرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 2112020.

كما تناقش اللجنة، البيان الحكومي الخاص بقطاع التنمية المحلية، وذلك فيما يخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخلال اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل، تناقش اللجنة البيان الحكومي بشأن قطاع الأعمال العام فيما يخص دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تنعقد اجتماعات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بحضور ممثلي الحكومة، للرد على ملاحظات النواب أعضاء اللجنة.

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